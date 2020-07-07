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茅台學院黨委委員李明燦 涉嫌違法被調查
貴州省紀委監委網站7日公告，茅台學院黨委委員、副院長李明燦涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委省監委紀律審查和監察調查。
北京青年報報導，李明燦於1970年9月出生，貴州仁懷人。自1994年7月進入茅台工作，從酒廠供銷業務員做起，曾在貴州茅台酒廠銷售公司任多項職務，於2001年2月至2010年7月，擔任貴州茅台酒銷售有限公司經理。
2010年7月至2012年3月，李明燦任貴州茅台酒股份有限公司製酒六車間支部書記兼副主任。隨後，其調任貴州茅台酒廠技術開發公司，先後任董事長、總經理、黨委副書記，以及茅台集團總經理助理等職務。
2015年開始，李明燦還曾擔任貴州茅台酒股份有限公司副總經理兼醬香酒公司黨委書記、董事長、總經理；貴州賴茅酒業有限公司董事、董事長、法定代表人；2020年3月至今，茅台學院黨委委員、副院長。
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