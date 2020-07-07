茅台學院黨委委員李明燦 涉嫌違法被調查

網路直播主是現在年輕人嚮往的熱門職業，業界彼此也是競爭激烈，貴州一名18歲的青少年顧某為了吸引觀眾收看跟打賞，竟假扮女兒身，成為「漂亮小姐姐」開直播，吸引數十名男網友在微信上與他聊天，當中無人發現這小姐姐其實是男的。

2020-07-07 15:28