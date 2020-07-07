貴州小伙假扮「小姐姐」直播主 劈腿50男詐財

網路直播主是現在年輕人嚮往的熱門職業，業界彼此也是競爭激烈，貴州一名18歲的青少年顧某為了吸引觀眾收看跟打賞，竟假扮女兒身，成為「漂亮小姐姐」開直播，吸引數十名男網友在微信上與他聊天，當中無人發現這小姐姐其實是男的。

根據台州公安的消息，顧某來自貴州納雍，今年3月與女友一起到浙江溫嶺一帶打工，工作之餘，顧某大部分時間都掛在網路上，最常在某視頻平台上刷刷短視頻，關注漂亮小姐姐。

顧某看久了發現，短視頻裡漂亮的小姐姐們，一個動態就有成千上萬的打賞和關注，讓他心生歹念。他在視頻網站上註冊了一個名為「雪G」的帳號，並在網路上下載美女視頻發布至該帳號，偽裝成美女主播，靜候「大魚」上鉤。

自視頻發布後，顧某時不時便會收到不少私信，面對對方提出的交往請求，他向來是來者不拒：「我可以做你女朋友，但你要發520或者1314的紅包，表示一下誠意。」

初次試水便取了得不小成果，沒了工作的顧某索性瞞著女友，一心撲在「新事業」上。

漸漸地，化名「李雪」的顧某逐漸鑽研出一套聊天技巧，他用不同微信編造父親與自己的對話，謊稱會帶男方見家長，以此騙取錢財。

此外，顧某也會以購買化妝品、姨媽巾之類的小事向男方騙取紅包，他解釋，這樣的手法「一方面可以讓他們相信我女生的身分，一方面金額不多，就算他們發現了也懶得計較」。 偵查過程中，警方發現，顧某微信中同時在聊的「男友」竟有50餘名。

顧某「變性」三個月後，於上月在城北街道九份村被警方成功抓獲。顧某因涉嫌詐騙，已被溫嶺市公安局採取刑事強制措施，案件還在偵查中。