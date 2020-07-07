「口紅一哥」李佳琦轉正 帶貨網紅正名「直播銷售員」

人社部等部門近日發布互聯網營銷師等九個新職業消息，其中值得注意的是，在「互聯網營銷師」職業下增設「直播銷售員」工種，意味著帶貨主播成為正式工種，口紅一哥李佳琦、淘寶一姐薇婭們有了正式職業名稱，「正式轉正了。」

據中新網報導，這九個新職業包括區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師、信息安全測試員、區塊鏈應用操作員、在線學習服務師、社群健康助理員、老年人能力評估師、增材製造設備操作員。

其中，最受矚目的就是直播銷售員成為正式工種，網友紛紛評論：「李佳琦終於轉正了！」、「李佳琦們終於找到了自己的工種。」

同時，人社部等部門還調整變更了七個職業資訊，在「互聯網營銷師」職業下增設「直播銷售員」工種；在「網絡與信息安全管理員」職業下增設「互聯網信息審核員」工種；在「銀行信貸員」職業下增設「小微信貸員」工種；在「企業人力資源管理師」職業下增設「勞務派遣管理員」工種。

此外，為了助力新冠肺炎疫情防控，拓展崗位促進就業，人社部將「公共衛生輔助服務人員」小類下「公共衛生輔助服務員」職業取消；同時將該職業下的「防疫員」、「消毒員」和「公共場所衛生管理員」等三個工種分別上升為職業。

中新社報導，這是自「中華人民共和國職業分類大典（2015年版）」頒布以來發布的第三批新職業。