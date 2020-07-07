疫情衝擊 大陸航空公司搶推「搭到飽」救市

疫情影響，百業蕭條，航空業更是首當其衝。航空業為扭轉虧損局面，在這半年來想盡辦法自救，有過白菜價格的機票、加入直播帶貨等。最近，又推出了首次不限次、任意飛的航空產品「隨心飛」，盼能止血虧損。但因使用規則限制多，消費者評價不一，前景不明。

據中新網報導，東方航空推出3322元（人民幣，下同，約475美元）的周末隨心飛套餐，接著華夏航空推出2999元（約429美元）的國內無限制飛行套餐，受市場關注。東方航空的周末隨心飛產品是6月18日推出，旅客支付3322元，即可在今年年底前兌換每周的東航國內航班。

隨心飛產品誘人，有需頻繁往返兩地的消費者認為，這項產品能夠省下不少荷包，不過也有消費者認為使用起來規則繁多。

6月27日、28日是東方航空隨心飛產品的首個使用周末，第一批使用的旅客超過6萬5000名。一名在北京工作的旅客周洲立表示，他購買了隨心飛產品，準備在疫情好轉後常往返西安的老家。但之後他留意到，這項產品規定兌換航班後不得簽轉，不得改期，退票需至少提前四天以上；且若發生三次訂座兌換後未乘坐，未在規定時間內辦理退票，所購的隨心飛將自動作廢。

疫情影響，北京往來航班有諸多不確定性，加上訂退票時間嚴格，消費者不能確定後半年是否能夠回本。民航專家林智杰表示，航空公司出售隨心飛套餐，可能是對下半年的市場進行預判，認為不樂觀，會造成座位大量過剩，因此提前預售。