擋風玻璃破裂 瑞麗航空班機６分鐘急降5600米 重慶落地

瑞麗航空一架從西安飛往昆明的航班，6日晚間在飛行中出現機械故障代碼，6分鐘內緊急下降了5600餘米，最後緊急降落重慶江北機場，幸無人傷亡。據現場圖片顯示，該飛機的擋風玻璃前檔出現裂縫。

涉事客機當晚10時16分由西安咸陽機場起飛，原定約2.5小時後抵達昆明，但飛行途中機師報告擋風玻璃加溫發生故障，出現「跳火」現象（意即產生火花），飛機一度由約9400米高度急速下降，6分鐘後飛行高度下降至約3800米，每分鐘下降933米。

上游新聞報導，根據李姓資深飛行員表示，這種下降率在民航飛行中屬於緊急下降，只有出現客艙釋壓等情況時才會出現，「川航5.14風擋事故發生後，一些航空公司也把風擋出現裂紋後，把緊急下降到安全高度作為了手冊內容之一。」他說。

他還稱，飛機前風擋加溫故障，出現跳火現象，很可能帶來破裂等情況。不過，飛機緊急下降可能是機組的預防性措施之一，「能夠正常落地、滑行，說明飛機仍然安全可控。」此事件是否和川航3U8633航班風擋爆裂的原因相同，還需要民航安全機構進一步調查。

飛機降落重慶時，消防車已在附近跑道上等待，並發現左邊擋風玻璃出現明顯裂紋。

瑞麗航空其後發聲明稱，機組人員及乘客均安全落機，午夜後已進入候機大樓，凌晨會安排另一班機將他們送往昆明，至於飛機就交由維修部門檢測。