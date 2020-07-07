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悲情武漢…疫後又遭水淹 暴雨6度狂襲

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
武漢市防汛抗旱指揮部辦公室6日上午將武漢防汛應急響應級別由四級提升至二級，不到2小時的時間，就將防汛警報提高了兩級。 中新社
武漢市防汛抗旱指揮部辦公室6日上午將武漢防汛應急響應級別由四級提升至二級，不到2小時的時間，就將防汛警報提高了兩級。 中新社

中國近期暴雨不斷，尤其湖北武漢上半年才飽受疫情之苦，最近又面臨水災重創，雪上加霜。武漢市防汛抗旱指揮部辦公室6日上午將武漢防汛應急響應級別由四級提升至二級，不到2小時的時間，就將防汛警報提高了兩級。

綜合媒體報導，5日9時至6日6時，武漢最大累積降雨量426.6毫米，是有歷史紀錄以來單日降雨量最大值。據悉，自6月8日以來，湖北遭遇六輪暴雨襲擊，全省平均雨量達387.3毫米。武漢、黃岡等11個市州降雨量超過400毫米。據湖北省應急管理廳消息指出，截至6日下午5時，該省已有94.98萬人受災；2人死亡，房屋倒塌368間；直接經濟損失達11.42億人民幣。

從網上流傳視頻可看出，武漢鬧市已變成一片「汪洋」，武漢軟件工程學院門口積水嚴重，武漢友誼大道變成河流，水深約半米；公共巴士等汽車要破浪而行，有私家車更幾乎被沒頂。

中央電視台直播武漢市水災情況，道路變成一片汪洋之下，武漢市陷於半癱瘓狀況。

有武漢網友感嘆，「武漢人怎麼就這麼倒楣，疫情還沒結束又來了大水」、「武漢人真夠苦的了」的。

安徽宣城400年石拱橋沖毀

持續性暴雨也導致6日安徽宣城旌德縣三溪鎮境內一座逾400年歷史的古橋「樂成橋」被洪水沖毀。

據悉，樂成橋始建於明代嘉靖年間，距今已有400多年歷史。是宣城境內現存最大的古橋，也是皖南第二大石拱橋，2004年被確定為安徽省重點文物保護單位。

然而，據影音平台《沸點視頻》畫面顯示，滾滾河水氾濫，強度吞沒拱橋；由橋梁基底被洪水破壞，部分橋樑直接斷裂墜入河中，掀起了強大水花，短短50秒的畫面相當壯觀。有現場民眾直呼「哇、天哪！」

重慶石柱橋梁護欄一捏就散

此外，網路6日盛傳「重慶石柱縣中益鄉一座橋樑的護欄被手一捏就散落」的視頻，引發網友關注。有人質疑，一場大雨後，岩石砌成的柱子及欄杆邊角就可輕易捏碎，損壞處露出泥土狀，因此質疑該橋有嚴重質量問題。

石柱縣交通局工作人員稱，涉事大橋為中益鄉涼水井大橋，於2017年12月開工建設，2019年8月完工，但該橋目前尚未驗收。目前，相關單位正在核查涉事大橋是否存在問題。

針對暴雨不斷，中央氣象台首席預報員陳濤表示，11日至13日，中國還將迎來新一輪降雨過程，影響地區主要為四川盆地東部、黃淮、華北南部等地。

武漢 雨量 暴雨

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