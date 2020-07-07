長江漢口站水位達警戒水位 中下游全面拉響警報

武漢市防汛抗旱指揮部辦公室7日通報，7日7時，長江漢口站水位達到警戒水位。氣象部門預計，未來幾天湖北強降雨將持續。上海第一財經指出，預計未來幾天，長江中下游幹流和兩湖湖區水位將繼續上漲，最大超過警戒線幅度在1公尺左右。

大陸中央氣象台預計，7日8時至8日8時，江淮西部、江漢南部、江南北部、重慶東南部、貴州北部、四川南部、雲南西北部、黑龍江東部等地部分地區有大到暴雨。

其中，安徽南部、浙江西北部、湖北東部和南部、湖南北部、貴州北部等地部分地區有大暴雨，湖北東部、湖南北部等地局部地區有特大暴雨(250～280毫米)。

10日至12日，長江上游幹流北部還會有較強降雨過程，其中涪江、渠江累積雨量將達100毫米至150毫米。

據中共國家應急管理部統計，截至7月3日，今年以來洪澇災害已致大陸全國26省（區、市）1,938萬人次受災，121人死亡失蹤，直接經濟損失人民幣416.4億元（約新台幣1,735億元）。

武漢6日凌晨起，多地就出現雨量超過100毫米以上的大暴雨，局部地區特大暴雨。其中，江夏區烏龍泉雨量最大，當地氣象站監測到的24小時雨量高達驚人的435.4毫米，成為武漢有氣象記錄以來最高單日降雨量。

大陸國家防汛抗旱總指揮部辦公室預計，太湖水位將繼續上漲，長江中下游幹流監利至江陰江段及兩湖水位將全面超過警戒線，湖南澧水、湖北鄂東四水、安徽青弋江和水陽江、浙江東苕溪可能發生「超警」以上洪水，其中安徽水陽江、浙江東苕溪將發生「超保洪水」。