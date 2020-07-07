肉身替嬰兒遮雨 南通暖心民警火了

這兩天，一張江蘇省南通市通州網友拍攝的照片在網上火了，一名警察冒雨站在一輛車邊，用胳膊擋在車窗上方，車窗的玻璃半開著，裡面還有一個嬰兒熟睡著。就這樣民警站在雨中「守護」四分鐘，一直等到孩子的家長趕過來。

江蘇廣電總台報導，根據網友拍攝的這張照片，記者找到了擋雨的民警，他就是南通通州區公安局城北派出所的年輕幹警陳哲。據了解，當天下午，陳哲在轄區第二集貿市場處警結束，準備乘警車返回時，無意中發現路邊停著的一輛黑色轎車車窗半開著。

據報導，南通市通州區公安局城北派出所民警陳哲說：「看到車裡面有一個寶寶椅裡面有小孩子。下雨，我就聯繫車主，看什麼情況。」

聯繫到車主後，對方告訴陳哲他們在菜市場買菜，因為孩子睡著了就沒帶進去。為了避免發生意外，陳哲決定等待車主的到來。在等待的過程中，雨開始下大了，為了不讓孩子淋雨，陳哲用自己的胳膊擋住了車窗。

民警陳哲說：「看車窗還開著，我就用胳膊堵住車窗。雨比較大，雨打到孩子身上，怕感冒。」

陳哲就這樣擋雨擋了四分鐘，一直等孩子父母趕來，渾身濕透的陳哲才離開了現場。對於陳哲的舉動，家長十分感激。

陳哲也沒想到他為孩子擋雨的一幕，會被路過的熱心市民拍下來傳到網上。在陳哲看來這只是舉手之勞，是每一個民警遇到都會做的事。