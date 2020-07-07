71天4139公里！90後奶爸載4歲娃騎行拉薩

近日，抖音一位90後單親爸爸帶著4歲女兒騎行4139公里遊拉薩的視頻走紅全網，受到近5000萬網友的關注。

「今年也只是我和女兒探索世界的其中一次出發而已，我女兒和我說要坐熱氣球，以後會努力工作賺錢帶她去土耳其，說想去滑冰滑雪，會努力帶她去日本北海道，說想去潛水看魚，會努力帶她去馬爾地夫。」

來源： YouTube

北京晚報報導，4月2日從廣東東莞出發，途經廣西、雲南，騎行4139公里於6月12日抵達拉薩。這位單親爸爸阿鈄透露，因為疫情肆虐加上自己的精神支柱球星布萊恩特的逝世，讓他意識到明天和意外不知道哪個先來，於是決定給女兒一場特殊的陪伴，同時也是送給女兒的四歲生日禮物。

在抖音上，阿鈄記錄著和女兒騎行71天的過程。雨天騎單車爬山路、艷陽高照下載著女兒慢悠悠前行、翻越雪山米拉山、寫明信片、穿越油菜花海、觀布達拉宮……71天的行程下來，阿鈄皮膚曬得焦黑，胳膊曬掉了一層皮，但和女兒看到了最美的拉薩。這些都以短視頻讓部分網友深受啟發，他們在視頻下方互動道，「單親也可以很有愛，我也要向你學習，努力帶孩子看到更多的美好」、「彷彿看到了人生百態，希望自己有一天也可以帶著女兒遨遊世界」。

陪伴是最深情的告白。阿鈄表示，即便有一天自己不在了，抖音短視頻也能給女兒留下她和爸爸去探索這個世界的回憶，感受不一樣的生活，這才是旅行的意義。

隨著短視頻的普及，大量來自不同地區、不同年齡層的家長通過抖音記錄孩子的成長過程，與此同時，通過短視頻傳遞育兒經驗。

據了解，@我就是金爺在抖音展示和女兒自駕旅行，圈粉兩百餘萬。她說，「被愛和溫暖包裹的童年，會成為孩子一輩子的鎧甲」。@承承飼養員在抖音記錄孩子的一日三餐，同時向網友安利育兒好物，分享育兒心得，圈粉三百餘萬。@特昂糖在抖音展示孩子的成長生活，萌化近500萬網友，獲贊量高達7000多萬。