中國網紅博主 帶外國女亂踩丹霞地貌 網友怒：明知故犯

近日，一段「網紅博主探險踩踏丹霞地貌 」的視頻引發廣泛關注，視頻中他們穿過標有「禁止入內」的牌子，並在位於陝西榆林市靖邊龍洲丹霞地貌上肆意踩踏，該男子明知故犯的破壞行為，引起網友憤怒。目前，警方正在調查處理中。

華商報消息，靖邊丹霞自然風景區由紅砂岩丹霞地貌構成，被稱為時光的年輪，又稱為波浪谷，是由1億5000萬年前侏羅紀就開始沉積的巨大沙丘組成，十分珍貴。

來源：YouTube

網絡視頻資料顯示，名叫「冒險雷探長」的B站UP主帶領外國女子違規進入靖邊丹霞自然風景區，事後在該平台上還發布《帶烏克蘭女孩探秘陝北奇觀，聊起燒紙錢民俗，女孩做了個大膽的決定》的視頻。該旅遊博主在各平台擁有超過百萬粉絲。

在視頻中，他進行「介紹」以後，從「上有落石，禁止進入」的警示牌下方穿過。在此過程中，他甚至明言：「首先穿過這個禁止進入的牌子」。隨後，在一名村民的帶領下，男女二人通過破壞的柵欄進入景區，並在丹霞地貌上隨意行走。對於該男子的破壞行為，有網友憤怒地譴責：這是明知故犯。

據報導，靖邊縣人民政府自6月18日開始對景區實行全封閉施工，封閉區域內居住的村民及經營戶外，所有遊客及車輛一律禁止進入封閉區域。龍州丹霞地貌景區一位負責人表示，看兩名闖入禁區者穿著應該不是這幾天的事情，他們正在配合警方調查。

景區人員稱，景區附近有禁止入內的牌子，是不允許遊客進入的，希望視頻中的人能夠到景區去承認自己的錯誤。

當地警方表示，視頻中帶領二人進入景區的村民已經找到，警方希望循線找到這兩名遊客，後續也會對他們做出相應的處罰。

據悉，@冒險雷探長已在全網下架該視頻，但視頻中的男女二人均未對此事作出任何回應。