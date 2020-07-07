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武力接管？當當網創辦人被指2度硬闖公司、撬保險櫃

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸圖書購物網站「當當網」創辦人李國慶清晨強行進入公司，撬開多處保險櫃，拿走資料，並發文聲稱依法接管。照片／微博
大陸圖書購物網站「當當網」創辦人李國慶清晨強行進入公司，撬開多處保險櫃，拿走資料，並發文聲稱依法接管。照片／微博

大陸圖書購物網站「當當網」奪權戲持續上演，創辦人夫妻檔李國慶、俞渝又登上網路熱搜。當當網微博7日公告，李國慶再次訴諸武力，帶20多人於清晨強行進入公司，撬開多處保險櫃，拿走資料。公司已報警，目前處理當中。

網易報導，李國慶今早在微博發文回應，他與董事及代理CEO、政府事務副總、人力資源副總、市場副總、財務法務副總等依法（股東會決議，董事會決議，公司章程）接管當當並開始辦公，希望俞渝配合交接。

今年4月26日，李國慶夥同5人闖入當當網辦公室，搶走幾十枚公章、財務章。當當公司稱已經報警，並聲明公章、財務章、財務部門章即日起作廢。

6月13日，搶奪當當網公章一事公布調查結果，認為李國慶方面沒有違法行為。對此，當當表示，朝陽分局的做法令人震驚，已經提請行政覆議。

當當表示，顧客正常購買、供應商正常結算，都不會受到影響。

當當網由李國慶、俞渝夫婦於1999年11月聯合創立，是大陸知名圖書購物網站，近年積極轉型，產品擴及美妝、服裝、3C等領域。2010年12月，當當網於紐約證券交易所掛牌上市，高峰時市值曾接近30億美元。

2019年2月李國慶突然宣布離開公司，並在數月後接受採訪，表示自己遭妻子俞渝「逼宮」被迫離開，講到一半還暴怒摔杯子。俞渝則反擊，指李國慶從家中拿走人民幣1.3億元，還包養情人。今年6月15日，北京市東城區法院第二輪庭審，李國慶和俞渝的離婚案未宣判。

大陸圖書購物網站「當當網」創辦人李國慶遭控，7日凌晨帶20多人強行進入公司，撬開多處保險櫃，拿走資料。照片／北京商報
大陸圖書購物網站「當當網」創辦人李國慶遭控，7日凌晨帶20多人強行進入公司，撬開多處保險櫃，拿走資料。照片／北京商報

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