武力接管？當當網創辦人被指2度硬闖公司、撬保險櫃

是中國才有獨立於外來勢力共產黨的問題，是獨裁者才是犯罪，像是烏干達的阿敏或赤柬波布，犯的是人道罪，反人類罪。脫離開寄生或殖民其上的邪惡勢力，獨立的中國安全的很，五千年歷史文化，沒有任何想像得到的力量能危害它。有論者把共產黨殖民中國，實施一黨專制，極權獨裁，奴役全中國人跟香港人的那個不文明，跟有五千年悠久文明的古中國搞混了。這讓他們做出自己也不相信。因為要是真信，早就飛也似的投奔共產黨去了，不是嗎？完全顛倒的結論。大概是跟美國相比，就把黑人抗爭與香港反送中相比，說成美國警察也跟中共解放軍的武警港警差不多。尤有甚者，把美國新冠肺炎死傷人數跟中共的數字相比，中共的文明竟然大勝美國。這些都是犯了名實不符的謬誤。

2020-07-07 12:14