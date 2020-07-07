大陸高考 北京逾6,700名警力高規格防控疫情

面對疫情期間舉行的高考，北京警方啟動高級防控方案，每日投入警力達6,700餘人，每個考點配置不低於8名警力，比去年增加一倍。此外，還採取定點值守和武裝動態巡邏相結合，屬地派出所、治安、反恐特警等多警種聯動執勤的措施，以確保考點現場安全。今年還嚴格要求家長、老師－不能聚集在考場周圍。

在北京廣渠門中學，校方說，今年設置備用考場三間，以便容納身體不適和來自中高風險區的考生。考生間距也拉到2公尺以上。

7日上午約7時，廣渠門中學校門口就有安全防護工作人員十餘名，還有一輛黃色水車在校門口上反覆噴灑消毒液。一名工作人員告訴記者，前一日下午，學校附近就開始進行消毒殺菌。同時，數名街道治理人員站在校門臨近公路的四角，負責分頭疏散人群，防止家長聚集，要求送完考生後就儘速離去。

上午7時30分左右，就陸續有家長陪送考生到場，每個人都戴上口罩。家長李女士表示，「有點擔心，受疫情影響在家裡學習，效率肯定不如在學校」。

8時許，考生開始排隊進入考場，入口分左右兩處，工作人員在入口處檢查准考證，疏導考生要保持1公尺距離。校內幾名教職人員在考生通道手舉寫有「學霸」、「加油」的紙牌，為考生打氣。

一名林姓老師說：「學生在考試前，見到家長和老師，心裡會踏實一些。」「我的學生自6月24日起陸續做過5套模擬試題加强訓練，不是特別擔心，疫情上網課後期效果也挺好。」