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四川兩熊貓寶寶拒進食又腹瀉 嚴重過敏致多器官衰竭亡

香港01 / 李福源 / 報導
順順和溜溜。圖 / 微博
順順和溜溜。圖 / 微博

李福源四川省成都市大熊貓繁育研究基地周一（6日）宣布，兩隻大熊貓寶寶「順順」及「溜溜」於今年4月26日出現拒絕進食、急性腹瀉等症狀，後來又在治療過程中產生嚴重過敏反應，經過多名專家診症未有改善，結果分別在5月11日及20日死亡。

大熊貓寶寶順順及溜溜在去年10月11日出世，是近10年來在當年最晚出生的「遲到兄妹」；牠們今年4月26日突然拒絕進食，並出現急性腹瀉等情況，繁育研究基地隨即將其隔離，並進行抗感染及營養支持等療法；但在治療過程中，順順和溜溜出現嚴重過敏反應，導致眼球外突、下頜水腫、舌頭腫大發紺並堵塞氣道、口腔黏膜水腫發紺、肛門水腫外翻及呼吸暫停等。

獸醫團隊繼續盡力搶救，可惜順順和溜溜仍不斷出現突發性且愈來愈嚴重的過敏反應，加上無法進食，兩幼崽只能依靠腸道外營養支持維持生命。

在圈養大熊貓史上尚屬首次

獸醫團隊曾多次邀請省內三甲醫院多名知名專家前來診症，可惜順順與溜溜的病情未見改善，在醫護人員24小時看護下，溜溜因多器官功能衰竭於5月11日死亡，順順在5月20日也告不治。

繁育研究基地指出，大熊貓的過敏反應在臨床獸醫學上偶有發生，但像順順和溜溜如此嚴重且反覆出現的過敏類型，在圈養大熊貓史上尚屬首次；獸醫團隊已採集樣本，並與有關研究機構合作展開多方面篩查，希望早日找到過敏原因和解決辦法。

不少網友均留言表示難過，「再見了，我的順溜兄妹，願你們在另一個星球沒有病痛，永遠開心快樂」、「要有下輩子，希望牠們能降生在野外，做兩隻健康快樂的小熊」、「順順溜溜還不到一歲，還沒有過一次生日，還沒有來得及被寵愛，真的好無力啊」。

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文章授權轉載自《香港01

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