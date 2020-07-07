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黃埔海關 核查VR模擬實戰教學點

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸黃埔海關在所屬東江口海關建設的核查VR模擬實訓基地自6月1日開始試運行以來，試訓學員超過36人次，經驗收通過，7月6日正式掛牌成為中國大陸首個核查VR模擬實戰實訓教學點。

「現在我們準備進入灌裝車間，請根據核查要求進行觀察並指出存在問題。」大螢幕上出現車間場景，海關關員手指在控制鍵盤上敲擊移動，實景720度進行透視切換。一旁的關員頭戴VR一體機，拿著手柄在IPAD和互動式交互大螢幕上點擊，考試記錄評價系統自動統計點擊正確率，考官對照標準化培訓教案對學員表現給出專業評判意見。

中新社報導指出，這是大陸黃埔海關在所屬東江口海關建設的中國大陸首個核查VR模擬實訓基地，融合使用虛擬現實技術開展的核查實訓。通過VR設備構建虛擬核查場景，營造全新的浸入式、體驗式培訓環境。

報導稱，VR模擬實訓全程按照實際核查作業的流程和內容進行仿真教學，設置核查準備、資料審核、外勤作業和教員點評等環節，採用角色扮演的形式讓參訓學員進入虛擬核查場景，達到實操練兵的培訓效果。該模式相比傳統授課方式更生動直觀，互動性強，教學效率更高，更易於複製推廣。

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