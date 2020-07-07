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雲南金沙江流域 禁捕10年

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據雲南省農業農村廳消息，從7月1日起，雲南對全省金沙江幹流和主要支流等水域實行暫定為期10年的常年禁捕，禁捕範圍包括「一江九河三湖八區」。

新華社報導，雲南省農業農村廳督查專員胡漢傈指出，在金沙江重點水域實施禁捕有利於保護長江生物多樣性，能有效恢復金沙江水生生物資源，促進水域生態環境修復

據介紹，「一江」指金沙江；「九河」指赤水河（雲南段）、以薩河、潑機河、橫江、牛欄江、龍川江、漁泡江、漾弓江、沖天河等主要支流；「三湖」是指流域內滇池、程海、瀘沽湖等高原湖泊；「八區」指流域內3個水生生物自然保護區和5個水產種質資源保護區。

雲南將充分應用現代信息技術手段，加大聯合執法監管力度，持續組織開展專項執法行動，管住船隻、漁民、捕撈、交易、消費，堅決斬斷非法捕撈、運輸、銷售的地下產業鏈條。

此外，雲南將建立健全長江水生生物保護暨禁捕工作協調機制聯席會議機制，建立長江禁捕專管與群管相結合的保護機制。

保護區 修復 漁民

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