宋志平 助火龍果在大宅村「安家」

在大陸，吃過火龍果的人不少，但喝過火龍果酒，吃過火龍果麵的人就不多了。而在廈門市翔安區的大宅村，這已經成為家喻戶曉的水果產品。如今，更多與火龍果有關的故事，正在大宅村裏展開；而寫故事的人，就是台胞宋志平。

位於廈門翔安區的大宅村，其特有的鄉村品牌，正在慢慢地步入正軌，「一村一品」、「合作社」、「電商」等新鮮辭彙，不斷融入到村民們的日常生活中。而帶著村民轉型的領頭人，是曾在台灣地產界打拚30餘年的宋志平。2011年，他果斷「轉身」，來大陸發展。

在距離金門最近只有不到2公里的廈門市翔安區，宋志平一眼就挑中了這塊發展休閒農業的好地方。這裡氣候、位置等地理條件，都和台灣中部接近。2013年，宋志平來到了大宅村，參與建立「一村一品」的火龍果種植基地。不過，人生地不熟的他，開創事業卻遇到一些難題。

一開始，村民不信任他，寧可把地拿來種菜，也不肯將地租給他。幸運的是，地方政府給予及時的幫助。小到拉電線修管道，大到租地鋪路，都讓他安心。「大宅村原本也種植火龍果，但質量和銷路都差強人意，也許這就是村民不信任的原因。」宋志平趴在田間地頭，鑽研技術，改良土壤酸鹼度，最終讓高品質的紅心台灣火龍果，就此「安家落戶」。

在他的園內有一塊牌子，上面寫著「鋤禾日當午，鋤草鬆土；汗滴禾下土，施肥灌溉；月上柳梢頭，沾花授粉；人約黃昏後，剪枝蔬果。」宋志平說，這是對自己「果農」生活的寫實。

除了水果品質好，宋志平認為，創意和對細節的重視，也是台灣休閒農業必不可少的特質。他把台灣流行的農夫集市引進大宅村，讓更多的農民參與進來，讓火龍果去創造更多價值。「我們在跟大宅村合作社一起努力，在往這個方向前進。」

去年，大宅火龍果產業有了質的提升，並遠銷大陸各省市，帶動當地農民發家致富，為兩岸間的農業合作起到典範作用。宋志平創辦的農業觀光園「榮傑園」，也獲得福建省省級休閒農業示範點。

宋志平說：「共贏是最好的發展模式，把台灣好的農業的生產技術和管理技術，分享給大宅村的農民，這是我能想到最好的回報。」在他的眼裡，技術的交流，周到的政策，勤勞的村民，是讓這片土地產生奇跡的法寶。紅心火龍果，更是因兩岸人民的勤勞與汗水，年年碩果累累。