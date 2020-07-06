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中國作者刊登國際期刊121論文 疑出自論文工廠

中央社 / 香港6日綜合外電報導

國際同行評審期刊發表100多篇中國作者的科學研究論文，似乎重複使用部分相同圖片，引發人們質疑，在疫情蔓延期間，研究機構加快研究進度，有疑慮的科研是否驟增。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，約由中國50個城市的醫院和醫學院研究人員發表的121篇論文中，加州微生物學家、影像分析專家畢可（Elisabeth Bik）發現使用相同圖片的論文。據她的調查，每篇論文都至少有一幅圖片與另篇論文相同，顯示許多論文可能出自同一家公司或「論文工廠」。

儘管這些研究報告是在4年時間內由不同作者發表，關注不同研究主題，但其中許多報告都包括相同的細胞群落圖片，有些圖片經旋轉或裁剪以顯得不同。這些報告中的部分圖說也一字不差。

此外，這些顯然造假的研究論文，照樣通過6家國際期刊的同行評審程序，像是「歐洲醫藥科學評論」（European Review for Medical and PharmacologicalSciences），就發表了121篇當中的113篇。

藉由Google Scholar搜尋，當中一份可疑研究報告，自2017年以來被其他研究人員引用50多次，另外3份報告被引用了20多次，意味這些有問題的論文可能影響其他研究。

畢可表示，這樣的論文工廠產品「正在汙染科學界研究工作，我很擔心它們可能只是冰山一角」。畢可曾任史丹佛大學醫學院（Stanfrod School of Medcial）研究員，去年辭卸在醫療新創公司的工作，全職投入調查研究不當行徑。

歐洲醫藥科學評論表示，將聯絡遭受質疑的作者，並要求他們證明資料的原創性。

事實上，早在今年2月間，包括畢可在內的一群研究人員指稱，有疑似相同圖片的400多篇論文與中國作者有關，這些在中國的醫生與研究人員，常常承受著發表同行評審成果的壓力，藉以升等或贏得獎賞。

根據華爾街日報調查，位於中國西南部雲南省的一所醫科大學，提供4萬2000美元（約新台幣124萬元）獎金給刊登在具高度影響力期刊的論文。

專家表示，這些激勵機制使論文工廠有利可圖，特別是通常沒參與研究卻需要發表論文的那些人，像是臨床醫師。

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