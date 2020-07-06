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時尚美女謊稱來自港澳台 街頭搭訕行人以「換錢」為名騙財

香港01 / 崔德興
4人將自己打扮的看似時尚、富裕，謊稱自己為港澳台或新加坡籍人士。圖／南方都市報
4人將自己打扮的看似時尚、富裕，謊稱自己為港澳台或新加坡籍人士。圖／南方都市報

廣州白雲警方近日破獲一個4人女子詐騙集團，其假冒港澳台等境外人士，在廣州街頭找獨身行人假意問路，再以「換錢」為名騙走對方錢財。

《南方都市報》報導，廣州一名工程師小木（化名）某日下班遇到兩名衣著打扮十分時尚的女子跟他搭訕。她們自稱是香港人，並向小木問路，一番交談後，兩名女子對他表示非常感激，隨後又提出一個請求，希望他能再施以援手。

兩名女子稱她們的銀行卡在大陸無法取現，而且手機是香港號碼，可能因為通信服務的原因經常會沒有信號，無法使用線上支付，想請小木換人民幣3000元（約新台幣12535元），現金給她們傍身，她們會讓朋友馬上將錢轉回給他。

之後，女子把成功轉帳人民幣3000元（約新台幣12535元）的憑證給他看，同時告訴他境外轉帳到帳會有延遲。小木沒有懷疑，便立即去附近的櫃員機取出銀行卡餘額的人民幣1900元（約新台幣7938元）交給她們，並留下電話，約好第二天再聯繫，拿剩下的人民幣1100元（約新台幣4596元）。小木回家後，卻看不到款項到帳，兩名女子也沒有再聯繫他，才發現自己可能受騙，於是報警求助。

已核實相關案件5宗

除了小木之外，警方還接到另一宗類似報案，事主也是被幾名女子以同樣方式被騙走人民幣500元（約新台幣2089元）。警方經分析並翻查監視器片段後，初步判定應該是同一詐騙集團所為，並鎖定4名女子有重大犯案嫌疑。

6月10日，警方一舉拘捕4名女子，她們均來自安徽，查獲手機、銀行卡等涉案物品一批。經審查，四人假冒境外人士，以「問路」求助為名，在廣州市天河、白雲、黃埔、番禺區等地詐騙，她們對罪行供認不諱，已核實的相關案件共5宗。

「以多換少」引誘事主上鉤

據其供述，4人於5月下旬到廣州後，在街頭專門尋找獨身的行人行騙。她們將自己打扮的看似時尚、富裕，假稱自己為港澳台或新加坡籍人士，利用事主的善意，從問路開始閒聊，讓其逐漸放下戒心；接著編造手機沒信號、銀行卡無法取現等理由，提出以「轉帳換現金」的要求，金額一般在人民幣幾百到兩三千（約新台幣417-12535元）；而為順利引誘事主「上鉤」，她們會「以多換少」，即以更高的轉帳金額向事主換取現金，多出來的作為「報酬」，讓事主感覺不會有任何損失。

她們再利用支付寶、網銀等平台轉帳具有延時到帳的功能，先將成功轉帳的憑證給事主看，騙取其信任，待取得現金後再撤銷。而4名疑犯中，2人負責接觸事主，巧言令色施展話術，另2名潛伏在附近，負責觀望及扮演「朋友」角色操作轉帳。目前，4名疑犯已被警方刑事拘留，案件仍在進一步審核中。

4名疑犯已被警方刑事拘留，案件仍在進一步審核中。圖／南方都市報
4名疑犯已被警方刑事拘留，案件仍在進一步審核中。圖／南方都市報

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文章授權轉載自《香港01》

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