棋手揮別網友… 范蘊若墜亡後 柯潔退出微博

22歲的柯潔2008年入段成為職業棋手，2013年開始擔任中國圍棋甲級聯賽主將，先後獲得多項國內、國際圍棋大賽冠軍。他5日下午在其個人微博@棋士柯潔發文稱：從今日起個人無限期退博，謝謝大家一路以來的關注，再見。

觀察者網報導，作為中國知名度最高的棋手，柯潔時常透過個人微博發表自己對於社會新聞、網路熱點的看法，並因此常與網友產生爭執。目前，暫未可知柯潔退出微博是否與此相關。

據報導，幾天前，八段棋手范蘊若從家中墜樓身亡，年僅24歲。據稱，其生前飽受抑鬱症的折磨。事情發生後，柯潔用一張全黑的圖片和「跨過生死寒冬，記得多添置衣物」的配文哀悼同齡朋友。

另據千龍網報導，對於柯潔的決定，網友議論紛紛：「這樣也挺好，遠離你現在的網路環境，修身養性沉澱自己，好好下棋。」「退出也清淨，微博這邊烏煙瘴氣的。」也有人嘲諷：「無限期=一星期？」

值得一提的是，柯潔這一決定很可能與他悼念墜樓身亡的好友范蘊若一事有關。當時柯潔在發布了那條悼念好友的微博後，仍有許多網友在評論中玩梗，甚至有一些很不堪入目的話語。就在那條微博發出三天後，柯潔做出了無限期退出微博的決定。

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