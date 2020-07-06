河北59歲副局長出軌人妻 遭女方丈夫捉姦…跳樓身亡

近日中國網傳河北省廊坊市發生一宗墜樓死亡事件，死者為該市文化廣電和旅遊局副局長孫丰年。消息指孫丰年與一名34歲女子同在廊坊某小區8樓某房，後女子丈夫發現敲門，孫某某從8樓跳到3樓平台，經搶救無效身亡。

上游新聞報導，近日一份署名為「廊坊市公安局指揮中心」的《要事專報》在微信群熱傳。該專報指，7月1日0時，廊坊市廣陽區匯景軒小區10號樓，一男子墜樓死亡。經核實，該男子為59歲的廊坊市旅遊局副局長孫某某。6月30日夜，孫某某與范某（女，34歲，培訓教育機構員工）同在10號樓8樓某室，被范某丈夫趙某某發現後敲門時，孫某某從8樓跳至3樓平台，經醫院搶救無效死亡。目前，該事件正在進步調查處理中。

東方網則指出，孫某某即為孫丰年。

上游新聞從當地多個信息源處證實了上述消息的真實性，並指出孫丰年在廊坊市文旅局負責廊坊市旅遊局質量管理科和旅遊執法大隊，多次出席官方活動。今年6月，為引導社會公眾樹立生態環境保護和文明旅遊意識，按照全市統一工作安排，孫某某還率10餘名機關幹部職工參加了局裡組織開展的「六五環境日」宣傳活動。

事發後，廊坊市廣陽區匯景軒小區10號樓8樓某房房門緊鎖，沒有貼上警方封條，房門上還貼有大量「開鎖」等牛皮癬廣告。該小區物業保安指出，30日晚上10號樓確實有人墜樓，但具體情況他不清楚。

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