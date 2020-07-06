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公公娶兒媳、婆婆嫁親家…一家人為啥5年結離婚10次

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

公公娶兒媳、婆婆嫁親家…，媒體報導，湖南省一家人為了獲得近百萬人民幣的拆遷款，竟動起歪腦筋，一家六口五年內竟「結離婚」十次。目前已被當地公安機關立案處理。

三湘都市報報導，今年6月初，長沙縣黃花鎮機場改擴建工程徵地拆遷安置建設協調指揮部接到群眾匿名舉報，稱黃花鎮村民李愛鳳與親家公劉東結婚，對方還把戶口遷到了組上。

接到舉報後，黃花鎮「三控」工作隊聯合黃花派出所組成調查組，對李愛鳳一家進行走訪。經調查，早在2015年4月，李愛鳳就與丈夫陳林辦理離婚。讓人咋舌的是，離婚後，李愛鳳卻與親家公劉東在同月辦理了結婚。

更讓人匪夷所思的是，兩年後，2017年5月，李愛鳳的兒媳劉茜與兒子陳科也辦理了離婚。兩天後，兒媳劉茜又與公公陳林領了結婚證。

就這樣，五年內這一家六口通過辦理「結離婚」，紛紛將戶口遷入到了拆遷區域。戶口遷入後，李愛鳳、劉茜又再次離婚，與元配復婚。一家人前後辦理「結離婚」多達十次。

對此，黃花鎮「三控」工作隊相關負責人表示，「這樣謀取非法占有徵收補償利益的做法，不只是有違倫理，更涉嫌詐騙。」

據報導，長沙機場改擴建工程是國家、省「十三五」規畫的重大項目。在拆遷過程中，面對巨大的經濟利益有人動起歪腦筋，為獲得更多的拆遷款選擇「假結婚」套取安置資金，「一旦得逞，李愛鳳一家將獲得近百萬元的收益。」

公安機關表示，李愛鳳與陳林因涉嫌詐騙已被刑事拘留，劉東被取保候審。目前，案件仍在進一步審查中。

對此，不少網友也在微博上熱烈討論整起事件，有網友批評「真是人性的扭曲、道德的淪喪」、「政策把人性貪婪想得太美好了」，還有人笑說「我都搞糊塗了，一堆公公、兒媳，分不清誰是誰。」

離婚 假結婚 公安

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