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調查：中國最忙城市前3沒北上廣 這省女人最忙碌

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
圖為青海省東部循化一名婦女在準備餐點。 新華社資料照片
圖為青海省東部循化一名婦女在準備餐點。 新華社資料照片

「中國經濟生活大調查2019-2020」昨公布結果顯示，過去一年裡，中國人比以前更忙了，每天的平均休閒時間是2.42小時，比2018年的2.84小時少了25分鍾；最忙碌的城市前三名依序為石家莊、鄭州、西安。

據央視財經報導，調查結果發現，每天休閒時間在1至3小時的人最多，占了四成。緊隨其後的是每天有3至5小時休閒時間的人，也有人每天的休閒時間連一小時都不到，這其中以浙江、山東、內蒙古的男人最忙；最忙的女人前三名，則是在青海、西藏、山東。

以城市來看，最忙碌的前十名為：石家莊、鄭州、西安、呼和浩特、西寧、廣州、哈爾濱、烏魯木齊、南京和銀川，這十大城市多為二線城市，休閒時間都低於全國平均水平，一線城市僅廣州入榜前十。從地域上看，華北最忙碌。

若從年齡層分析，「80後」壓力最大，其次是「70後」和「90後」。

大調查還發現，中國人工作日休閒時間外出娛樂，大家最喜歡的是遊景點、逛商場／夜市和聚餐夜宵。其中貴州、四川、廣東的男人最愛逛街。

若是宅在家，有接近一半的人會選擇做家務，數據顯示，吉林、河北、內蒙古這三個地方的男人最愛做家務，而最喜歡做家務的女人則是內蒙古、山西、河北偏多。黑龍江、海南、吉林的男人們平日在家最愛做菜，而喜歡做料理的女人則更多分布在西藏、遼寧和海南。

河北石家莊火車站旅客進站大廳擠滿人潮。 中國新聞社
河北石家莊火車站旅客進站大廳擠滿人潮。 中國新聞社

內蒙古 西藏 廣東

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