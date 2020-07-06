愛情家庭事業 台青宗家泓杭州圓夢

追求愛情、組建家庭、開拓事業，每個普通人，一生都在為這三個最主要的夢想努力。杭州市台協會副會長、青委會主委宗家泓也一樣，在浙江省杭州市，他實現了這三個夢想。

中新社報導，1991年出生在台北的宗家泓，生活在一個父母思想開明的家庭。5歲時，跟著家人，他第一次來到杭州。淺淺的記憶裡，只知道祖父是浙江金華蘭溪人，是個成功商人。後來幾年，宗家泓跟著家人多次回浙江，掃墓、做公益、看望遠房表親。

讓宗家泓印象最深刻的是2008年1月初，宗家泓跟家人從台灣趕到杭州看望祖父，當時兩岸並未開放直航，他與家人需要在香港轉機前往杭州，但華東地區遇到百年一遇的雪災，他們受困於香港。回憶當時的場景，宗家泓說，百般折騰終於到了杭州，那也是第一次在杭州過年。

幾年後，宗家泓回到杭州尋根，陪著祖父做公益，探視親戚，給太婆掃墓。他也開始在杭州尋找愛情，圓愛情夢。在一次台商聯誼活動中，宗家泓和同是在浙台商的妻子相識。他們很快陷入情網，一年後就結了婚。

26歲，宗家泓完成了他的愛情夢，和妻子定居杭州，事業也步入正軌。「我曾經想著越早退休越好，但現在發現，提早退休只會讓自己在社會上失去競爭力！」宗家泓說，年輕人不拚事業拚什麼呢？

現在的他，在杭州從事餐飲行業。「餐飲業是個大大小小事情特別多的行業，但因為在杭州，讓我覺得很多難題都很容易化解。」宗家泓分享到，杭州作為中國大陸信息化、數字化建設的領先城市，在智慧政務、智慧公共服務和智慧產業等領域，以數字化、智能化帶動技術、管理、服務以及產業創新，這讓他在創業的過程中少走不少彎路。

今年最火熱的直播行業，宗家泓也跟妻子一起註册了賬號，開始探索。「在杭州，能接觸到最厲害的網紅，能發現最好的服務團隊，最成熟的團隊也都在杭州。」宗家泓說。

「我人生最需要的三個夢想，愛情家庭事業，都在杭州實現，或許杭州就是一個有魔力的城市。」宗家泓說，如果沒有夢想，就會對生活、對人生失去熱情，失去探索。「因為我們有夢，這個世界才會不停前進」。