聚夢啟杭 募千名台青主播

在3日舉行的「聚夢啟杭」兩岸台青聚杭城系列活動上，杭州面向台灣青年發布「千名台青主播培養」計畫。該計畫通過培訓平台開發，面向兩岸招募1千名台灣青年開展線上線下相結合的直播培訓，最終通過遴選的方式推薦台灣青年與直播平台、電商企業簽訂就業協議。

新華社報導，該計畫的培養人群針對大陸地區（以及台灣地區）的台灣青年、大學生、藝人等，共開放10期，每期100人，每期培養時間5個月，共24節線上課程。學習內容包含短視頻、秀場直播、「網紅」打造、直播帶貨等內容。

同時，該計畫將邀請多位知名「網紅」主播和導師來到課堂教學，每期學習都會根據人員情況舉辦線下模擬直播間的實操操作，並配備一對一導師模式，課後進行輔導教學。

「杭州在服務兩岸青年工作中充分整合各方資源、發揮數字經濟優勢，在理念和做法上都走在前列。」大陸全國台企聯常務副會長、青委會主委周代祥表示，電商主播培訓非常契合當下台灣青年的興趣，青委會將大力支持主播培養計畫的實施。

啟動儀式上，杭州市台商協會還推出了「台灣青年杭州創業就業生活指南」口袋書和小程序。

杭州市台商協會會長周鮑華表示，小程序分為「認識杭州」「投資創業」「就業實習」「生活地圖」「政策諮詢」等主要板塊，其最大的特點是用地圖的方式呈現服務機構、創業園區以及住、食、遊等生活信息，並與協會公眾號實現了互聯互通。

此外，諮詢板塊提供了市台商協會、青創基地等機構的聯繫方式，還開通了互動功能，屆時兩岸台青將通過小程序實現主播培訓網上報名。