聚夢啟杭 募千名台青主播

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

在3日舉行的「聚夢啟杭」兩岸台青聚杭城系列活動上，杭州面向台灣青年發布「千名台青主播培養」計畫。該計畫通過培訓平台開發，面向兩岸招募1千名台灣青年開展線上線下相結合的直播培訓，最終通過遴選的方式推薦台灣青年與直播平台、電商企業簽訂就業協議。

新華社報導，該計畫的培養人群針對大陸地區（以及台灣地區）的台灣青年、大學生、藝人等，共開放10期，每期100人，每期培養時間5個月，共24節線上課程。學習內容包含短視頻、秀場直播、「網紅」打造、直播帶貨等內容。

同時，該計畫將邀請多位知名「網紅」主播和導師來到課堂教學，每期學習都會根據人員情況舉辦線下模擬直播間的實操操作，並配備一對一導師模式，課後進行輔導教學。

「杭州在服務兩岸青年工作中充分整合各方資源、發揮數字經濟優勢，在理念和做法上都走在前列。」大陸全國台企聯常務副會長、青委會主委周代祥表示，電商主播培訓非常契合當下台灣青年的興趣，青委會將大力支持主播培養計畫的實施。

啟動儀式上，杭州市台商協會還推出了「台灣青年杭州創業就業生活指南」口袋書和小程序。

杭州市台商協會會長周鮑華表示，小程序分為「認識杭州」「投資創業」「就業實習」「生活地圖」「政策諮詢」等主要板塊，其最大的特點是用地圖的方式呈現服務機構、創業園區以及住、食、遊等生活信息，並與協會公眾號實現了互聯互通。

此外，諮詢板塊提供了市台商協會、青創基地等機構的聯繫方式，還開通了互動功能，屆時兩岸台青將通過小程序實現主播培訓網上報名。

青年 直播 主播

延伸閱讀

陳其邁找沈榮津直播 鄭照新：原來陳的競總在行政院

褲子拉鍊大開！觀眾致電提醒 主播幽默回應網大讚

LOL／JackeyLove直播怒噴「靠北」口音超道地 網笑：以為台灣8+9

蔣經國「吹台青」要角 96歲邱創煥 睡夢中辭世

相關新聞

閩台青年攜手 信俗文化線上交流

「神彩飛揚、追夢未來」閩台青年信俗文化季活動7月4日在福建省福州市與台灣台北集神道壇同時舉行，通過直播連線，閩台兩地青年...

呂孟哲打造吉他 拚文化創意園

「我懂得如何製作一把釋放最美音符的吉他。」台企雅歌樂器（漳州）有限公司總經理、台商呂孟哲展示一把把形狀各異的吉他。該公司...

上海豫園連動夜市 瘋玩「穿越」

隨著消費市場的平穩復甦，各類文化商業地標通過加快創新轉型，積極化危為機。上海著名文化地標豫園近日通過夜市活動的升級，變身...

聚夢啟杭 募千名台青主播

在3日舉行的「聚夢啟杭」兩岸台青聚杭城系列活動上，杭州面向台灣青年發布「千名台青主播培養」計畫。該計畫通過培訓平台開發，...

愛情家庭事業 台青宗家泓杭州圓夢

追求愛情、組建家庭、開拓事業，每個普通人，一生都在為這三個最主要的夢想努力。杭州市台協會副會長、青委會主委宗家泓也一樣，...

半年增重40公斤！30歲吃播主狂嗑肉 突發腦中風搶救7日亡

家住瀋陽現年30歲的王先生是一名「吃播主」，定期透過網絡直播瘋狂進食肉類，半年多的「吃播」生涯，令他收穫不少的粉絲和打賞，卻大大影響其身體狀況，其體重從100公斤急升140公斤。上月底，王先生在一次直播開始前更突發腦中風，終搶救7日後不治身亡。

陸氣象局：暴雨應急響應 四級提升至三級

為應對強降雨影響，中國大陸氣象局將重大氣象災害（暴雨）四級應急響應提升為三級。

川師大副院長 被控強吻女教師咬破唇

四川師範大學副院長鄧前程被指控在學校辦公室性騷擾一女教師，導致該女教師出現精神障礙，並被診斷患有抑鬱症。該名女教師及家人告知學校後並於6月上旬報警，至今卻未收到任何處理結果。成都市公安局錦江區分局獅子山派出所4日表示，正在調查此事，有結果會對外發布。

網戀4年花百萬還生子 「2女友」竟都是男人

60歲已婚的老金（化名）透過微信認識劉姓女子，兩人相見恨晚發展婚外情，沒多久劉女稱懷孕生子，老金苦惱之餘，再認識並愛上了自稱劉女閨蜜的蔣姓女子，熱戀兩名女子4年讓老金總計花了百餘萬人民幣，最後才發現自己竟中了「美女蛇」連環套，兩位「女友」還都是男兒身。

上海新婚富二代 為賭殺妻焚屍

上海27歲的女老師小劉今年1月1日，與留學英國的富二代嚴男結婚，兩人在父母面前恩愛有加，不料3月底她被持刀捅死，再被放火焚屍，而經調查，罪魁禍首竟然就是新婚丈夫！

湖北清零後 增「外地返城」無症狀患者 網友：北京來的

據官方通報，湖北省6月30日首度實現新冠肺炎無症狀感染者「清零」後，昨天遭到三名無症狀感染者入侵。

重慶洪水穿過3樓成瀑布 張家界傳小學生上課被沖走

中國6月以來多地暴雨不斷，氣象單位連33天發布暴雨預警。有媒體貼出影片，只見豪雨引發的洪水穿過民宅後奪窗而出，有如瀑布般傾瀉而下。

熱門新聞

日本共同社：北京將派300武警赴港 以觀察員名義進駐

半年增重40公斤！30歲吃播主狂嗑肉 突發腦中風搶救7日亡

習近平威權統治 與歷史潮流背道而馳

【重磅快評】人道救援髮夾彎 如何對港築巢引鳳？

日本對制裁中國態度謹慎 與美國保持距離

港版國安法通過 德國內政部長：當心「來自中國的混合威脅」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。