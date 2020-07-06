上海豫園連動夜市 瘋玩「穿越」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海夜生活 夏日食玩樂 從7月第一個周末起，上海豫園原有的「豫園六點半」集市全面升級，讓市民和遊客享受夏日特色的「食玩」樂趣。（新華社）
上海夜生活 夏日食玩樂 從7月第一個周末起，上海豫園原有的「豫園六點半」集市全面升級，讓市民和遊客享受夏日特色的「食玩」樂趣。（新華社）

上海夜生活 夏日食玩樂 從7月第一個周末起，上海豫園原有的「豫園六點半」集市全面升級，讓市民和遊客享受夏日特色的「食玩」樂趣。（新華社）
上海夜生活 夏日食玩樂 從7月第一個周末起，上海豫園原有的「豫園六點半」集市全面升級，讓市民和遊客享受夏日特色的「食玩」樂趣。（新華社）
隨著消費市場的平穩復甦，各類文化商業地標通過加快創新轉型，積極化危為機。上海著名文化地標豫園近日通過夜市活動的升級，變身一個國風國潮主題的體驗式街區。

在舊校場路與繪滿動畫IP人物的「網紅墻」合影；中心廣場變身「城廂江湖」，用人工草坪搭配青島啤酒露天快閃店；原本「養在深閨」的海上梨園，被賦予「海上瑤池」的美名，古戲台還能玩電音派對……在豫園商城的「食玩校場」，集聚了一批網紅美食、潮流新品，讓熱愛國潮、國風的年輕人盡情玩「穿越」。

新華社報導，豫園商城相關負責人表示，「食玩校場」的名字源於豫園的歷史，其中的舊校場路曾是昔日駐兵演武之地，之後因廟會而逐漸聚成街市。命名為「食玩校場」，既是對歷史的追溯，同時又符合當下國潮復興的大趨勢。

在傳承文化精髓的同時，豫園「食玩校場」還帶來很多創新。飛檐翹角的明清式建築群之下，露天酒吧、沉浸式演出等悉數出現。

在豫園的中心廣場上，一個造型別致的啤酒屋已搭建起來，綠色的郵筒當作吧台，與周邊綠油油的草坪渾然一體。年輕人圍坐吧台邊，一邊暢飲一邊談天說地。

國風女團、爵士樂、近景魔術……豫園將沉浸式演藝活動融入街區風景裡，身著漢服的演員不時出現在人群中，與市民、遊客互動。

「沒想到豫園這麼不一樣了！」上海市民陳小姐說，原來感覺豫園更像一個人來人往的旅遊景點，今天卻變成一個可以坐下來的體驗式街區。

上海夜生活 夏日食玩樂 從7月第一個周末起，上海豫園原有的「豫園六點半」集市全面升級，讓市民和遊客享受夏日特色的「食玩」樂趣。（新華社）
上海夜生活 夏日食玩樂 從7月第一個周末起，上海豫園原有的「豫園六點半」集市全面升級，讓市民和遊客享受夏日特色的「食玩」樂趣。（新華社）

傳統與現代融合，中式與西式融合。目前，豫園正在規畫舉辦米其林星廚大賽，邀請米其林餐廳主廚與豫園商城內的綠波廊、南翔饅頭店等老字號餐廳主廚進行廚藝碰撞交流。此外，老字號與米其林主廚將同場研發創意「融豫」菜品，在豫園夜市上進行專區銷售。

獨樂樂不如眾樂樂。升級後的豫園夜市，將與不到1公里之處的外灘楓徑夜市進行連動，在豫園至外灘楓徑夜市之間舉辦定向「夜光跑」活動。

業內人士表示，不同夜市之間的連動將成為一種創新之舉，進一步提振城市夜經濟，帶動商圈消費復甦。

夜市 米其林 網紅

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