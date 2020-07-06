呂孟哲打造吉他 拚文化創意園

「我懂得如何製作一把釋放最美音符的吉他。」台企雅歌樂器（漳州）有限公司總經理、台商呂孟哲展示一把把形狀各異的吉他。該公司吉他出口至美國、日本、歐洲等48個國家和地區，去年生產了18萬支吉他，產值1億多元人民幣。

中新社報導，現年56歲的呂孟哲說，早在1993年，他父親在漳州首家樂器台企的推薦下，從高雄到漳州創辦「雅歌樂器」，成第二家在漳州發展的樂器台企，而後他子承父業。

從IT行業轉行做樂器，且初到大陸，讓他成為雙重門外漢。令他欣慰的是，漳州的語言、風俗甚至小吃味道，都與台灣相近，「親切感讓我很快適應，這片土地深深吸引我」。

2003年初到大陸發展，正遇「非典」（SARS），今年又遇新冠肺炎。呂孟哲從毫無抗疫經驗，到能指揮企業安全抗疫，從樂器產業新手，到吉他廠面積擴張至120多畝。

「剛來漳州時，沒有高速公路，馬路上竟然有牛在跑。後來早上從台灣出門能趕上大陸公司的午飯。」他感慨道，「大陸發生了翻天覆地的變化，在此生活很有幸福感」。

電吉他、木吉他，雙頭、無頭、透明琴身，爆裂紋、木雕紋，平放彈奏款、輕巧便攜款……呂孟哲介紹道，「公司現在有200多種吉他，工藝複雜的吉他製作交貨周期達90天」。他還為員工創辦吉他學習社、吉他樂隊等，「現擁有550餘位員工，不少員工家中兩代人都在這裡。」

多年來，不少「雅歌樂器」的兩岸員工走出去創辦吉他企業。漳州也成為中國大陸第三大吉他生產基地，目前全市有樂器相關企業40多家。

「漳台兩地吉他企業同頻共振、形成互補，進一步走出去是兩岸企業的共同願景。」呂孟哲說，深耕大陸市場後，對公司發展充滿信心。

「疫情在大陸暴發初期，公司訂單仍增長25%。後來國外疫情嚴峻，但電商渠道銷售帶來訂單增長，目前企業已經復甦。」作為漳州市台商投資企業協會監事長，呂孟哲說。

呂孟哲計畫往高端吉他市場轉型，並已經爭取到來自韓國、墨西哥等國家的相關訂單。未來，他希望在漳州打造吉他文化創意園。