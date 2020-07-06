閩台青年攜手 信俗文化線上交流

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
兩岸青年信俗傳承線上交流活動在福州與台北同時舉行。圖為福州會場的兩岸青年觀看台北的連線直播。（中新社）
兩岸青年信俗傳承線上交流活動在福州與台北同時舉行。圖為福州會場的兩岸青年觀看台北的連線直播。（中新社）

福州青年帶來八家將舞蹈表演。（中新社）
福州青年帶來八家將舞蹈表演。（中新社）
「神彩飛揚、追夢未來」閩台青年信俗文化季活動7月4日在福建省福州市與台灣台北集神道壇同時舉行，通過直播連線，閩台兩地青年一同探討、交流信俗文化保護與傳承。

中新社報導，在福州會場，「80後」福州「非遺」神像畫第四代傳承人李真、「95後」福州八家將民俗舞蹈傳承人黃杜飛、「85後」閩台民俗愛好者林志軍現場講解了福州神像畫、八家將、民俗信仰在兩岸的傳播故事以及背後的民俗內涵。

李真現場展示了作品「哪吒」。他表示，福州神像畫歷史比較悠久，一直遵循傳統作法，保存的時間較長，所以深受海內外人士喜愛。

閩台雙方在線上達成了搶救古老神像畫的意見，在台灣收集搶救一批福州的老神像畫並送回福州保護、展覽，兩岸同胞共同傳承信俗文化。

活動上，一群「00後」青年帶來了八家將舞蹈表演，向兩岸觀眾展現了原汁原味的福州八家將風采。因為喜歡傳統文化，這群「00後」利用課餘時間練習八家將舞蹈。

八家將是發源於福州台江，盛行於台灣民俗廟會的傳統陣頭。八家將舞蹈表演者孫彥哲表示，學習八家將舞蹈有兩年時間，之前曾在一些活動上展示過，這是他們首次在兩岸聯合舉辦的活動上表演。

在福州會場參加活動的台青劉啟佑也表示，「這些民俗活動是從老一輩人那一路流傳下來，傳承到了我們這一代。我們這一代有責任和義務去把它繼續傳承下去」。

福州市台江區弘聖傳統文化交流服務中心理事長林志軍介紹，兩岸的信俗文化有著濃厚的積澱。本次活動帶來五彩斑斕的繪畫、舞蹈、祭祀等環節，展示了「神彩飛揚」主題，並以青年人喜聞樂見的形式，弘揚兩岸共同的信俗文化。

透過直播視訊畫面，台北集神道壇負責人曹育齊表示，希望能够早日相見，帶領更多的青年朋友到福州開展線下交流活動，共同增進兩岸青年的文化親緣，追夢美好的未來。

活動中，來自台中、台北、台南、桃園、鹿港的宮廟也通過視訊方式參與。

主辦方透露，當天，有超過51.3萬的海內外網友通過直播平台收看，並參與到線上祈福互動，其中台灣方面約12萬人次。

青年 直播 傳統文化

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