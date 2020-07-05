半年增重40公斤！30歲吃播主狂嗑肉 突發腦中風搶救7日亡

家住瀋陽現年30歲的王先生是一名「吃播主」，定期透過網絡直播瘋狂進食肉類，半年多的「吃播」生涯，令他收穫不少的粉絲和打賞，卻大大影響其身體狀況，其體重從100公斤急升140公斤。上月底，王先生在一次直播開始前更突發腦中風，終搶救7日後不治身亡。

王先生的妻子表示，這幾年丈夫所在的企業經營不好，令他壓力很大，半年前王先生決定做吃播主，因為他愛吃肉而且食量驚人，兩三分鐘就能食掉超過半公斤重的豬腳，從那時起，紅燒肉、燒雞、烤鵝等就成為王先生日常的食物。而為吸引更多人氣，王先生直播時更逐漸增加食量。

6月23日下午8時左右，王先生準備直播吃一大碗紅燒肉。王妻回憶，直播開始前，丈夫突然覺得眼睛疼、胳膊發麻，讓她叫救護車求助，「我們家距離醫院有10多分鐘的路程，救護車來得很及時，但是到醫院後，他的問題越來越嚴重，眼睛看不見，還出現了昏迷、神志不清等狀況」。

經過醫院各項精密檢測，醫師發現王先生是腦幹出血，情況非常危急，經過一星期的搶救後，王先生不治身亡。王妻指，丈夫的血壓、血脂一直很高，其體重也在半年內從100公斤急升140公斤，雖然也堅持吃藥，但是直播時吃得太多，「雖然賺了些錢，可是人卻沒了」。

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文章授權轉載自《香港01》