川師大副院長 被控強吻女教師咬破唇

四川師範大學副院長鄧前程被指控在學校辦公室性騷擾一女教師，導致該女教師出現精神障礙，並被診斷患有抑鬱症。該名女教師及家人告知學校後並於6月上旬報警，至今卻未收到任何處理結果。成都市公安局錦江區分局獅子山派出所4日表示，正在調查此事，有結果會對外發布。

江西網報導，微博網民「身正為範」發帖稱，「四川師範大學高研院副院長鄧某某公然凌辱女教師，致其精神障礙」，並附上疑似鄧前程與受害者的聊天紀錄截圖以及受害者病情診斷書。

該女教師稱，6月1日，鄧前程去她的辦公室，突然靠近她的座椅，從座椅左面緊緊抱住她，女教師嚇壞了，拚命掙扎，「然後鄧某某在我身上亂摸，並死死地親住我的嘴巴。由於我的強烈反抗和大聲呵斥，他才鬆了手，然後倉惶退出辦公室。他走了以後，我發現我的嘴唇已經被咬腫破皮，並且在流血。」女教師在辦公室哭了很久，最後去找了高研院黨總支書記，當面告知了他事發經過，「他也見到了我受傷的模樣」。

報導說，6月22日、7月2日，受害者均被診斷為「精神障礙」，建議住院治療。該受害者還是鄧前程兒子的大學老師。

四川師範大學3日發通報稱，「關注到有自媒體在網絡上發布我教職工鄧前程涉嫌違反法律法規和違背社會公序良俗行為的信息。涉事女教師已向公安機關報案，學校高度重視，已在第一時間展開調查。學校目前正密切配合公安機關進一步調查取證。」

另據澎湃新聞報導，四川成都市民程先生表示，6月1日，妻子李麗被鄧前程性騷擾；6月2日他們聯繫了校方，校方稱會調查；6月4日他們向成都公安錦江區分局獅子山派出所報警；校方得知程先生報警，便稱會對鄧前程做警告處分，可是一個月過去了，校方、警方均未給出處理結果。

程先生說，鄧前程是四川師範大學某學院的副院長，妻子是該校四川文化教育高等研究院辦公室主任。