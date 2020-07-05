網戀4年花百萬還生子 「2女友」竟都是男人

60歲已婚的老金（化名）透過微信認識劉姓女子，兩人相見恨晚發展婚外情，沒多久劉女稱懷孕生子，老金苦惱之餘，再認識並愛上了自稱劉女閨蜜的蔣姓女子，熱戀兩名女子4年讓老金總計花了百餘萬人民幣，最後才發現自己竟中了「美女蛇」連環套，兩位「女友」還都是男兒身。

中國青年網報導，2015年8月的一天晚上，長期在樂清經商的老金通過微信添加了「附近的人」劉女，兩人沒聊多久便以情侶相稱。老金原本懷疑劉女是騙子，但劉女發來視頻中，她青春靚麗、風姿綽約的身影，讓老金打消了顧慮，多次給劉女發微信紅包以表愛慕。

2016年，劉女主動來樂清找老金，回程時，老金給了劉女6000人民幣作為路費。 沒多久，劉女告訴老金自己懷孕了。擔心會對家庭造成影響的老金多次給劉女打胎費，但某天劉女稱已順利生產，還發來一張孩子的照片，急壞了的老金只能不斷地給劉女匯錢，希望穩住事態發展。2016年至2018年間，老金給劉女匯款共計58萬餘人民幣。

報導說，2017年2月劉女「懷孕」期間，一名自稱劉女閨蜜的蔣女在微信上主動找上老金，對老金不負責的行為憤憤不平，但兩人愈聊愈投緣，老金不僅取得蔣女的原諒，還與蔣女相互產生愛慕。同年4月，蔣女也主動來樂清找老金「奔現」，確立了男女朋友關係。

從此，老金就一邊繼續給劉女匯錢，一邊與蔣女熱戀。蔣女多次提出老家建房、家人生病、日常開銷等各種理由要錢，被感情沖昏了頭腦的老金一一應允，累積花費了48萬餘人民幣。

只是，異常的資金支出還是露了餡，經老金家人反覆質問，老金坦承與劉女有不正當關係，老金家人隨即報警。警方查出，老金口中所謂的妙齡女子劉女，其實是由一名28歲的孫姓男子假扮。

孫男被捕後供稱，他因網絡賭博欠下巨債，在微信聊天過程中，發現老金家產豐厚，就想利用美人計在老金身上騙點錢。為了讓老金持續性匯款，他編造了懷孕生子的故事。因為老金錢多好騙，他還告訴自己的好朋友周男扮演蔣女，一起從老金身上撈錢。

但警方不解的是，既是男性又如何能與老金見面「約會」？孫男說，「我是找了一個失足女劉女頂替我。」

報導說，目前，假扮劉女的孫男已被樂清市人民法院以詐騙罪判處有期徒刑10年，並處罰金2萬人民幣；失足女劉女被判處有期徒刑3年，緩刑4年，並處罰金7000元；周男因涉嫌詐騙罪被樂清市公安局依法刑事拘留。