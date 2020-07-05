上海新婚富二代 為賭殺妻焚屍

上海27歲的女老師小劉今年1月1日，與留學英國的富二代嚴男結婚，兩人在父母面前恩愛有加，不料3月底她被持刀捅死，再被放火焚屍，而經調查，罪魁禍首竟然就是新婚丈夫！

環球網報導，小劉死後，嚴男向警方報案，稱自己將妻子殺害並縱火。根據嚴男的說法，他在英國留學時根本沒有認真讀書，還曾被學校老師多次批評，荒廢幾年後沒有拿到畢業證，就灰溜溜回上海找工作了，但他從不對外公開自己留學輟學的事實。

小劉父母也回憶稱，婚後女兒從來沒有抱怨過老公有任何行為不端的情況， 兩人在父母面前也是恩愛有加，事發前兩天，夫妻兩人還一起吃飯，也沒有任何爭吵的跡象。

據報導，嚴男2018年開始在手機上賭博，每次輸錢總想著翻本。雖然之前嚴男的父親已經替兒子還掉了200萬人民幣賭債，並且勸兒子不要再賭了，但是嚴男覺得3000多人民幣的月薪根本不夠開銷，於是又想著通過賭博來賺錢。

深陷泥潭的嚴男逐漸又欠下125萬人民幣賭債。在案發前的幾天，高利貸多次打電話給嚴某逼債。嚴男說事發當天，他被高利貸逼得走投無路，於是讓妻子從70多萬人民幣存款中拿25萬人民幣來還債，但是妻子拒絕。

嚴男因此氣急敗壞，夫妻倆在二樓吵了一架，吵完後嚴男跑到一樓去拿早餐，順手拿了一把水果刀打算嚇唬妻子，沒想到失去理智的他最後竟對妻子痛下殺手，因害怕事情暴露，於是用縱火的方式來毀屍滅跡。

釀下血案後，嚴男逃回家中，其父要求他投案，他對於自己犯下的罪行感到萬念俱灰，只求一死。小劉的母親則哭訴道，女婿平時表現得很老實本分，不知道他在外面參與什麼賭博或有債務糾紛，如果知道女婿有賭博的惡習，絕不會同意把女兒嫁給他。

檢察官表示，嚴男深陷賭博泥淖，竟犯下殺人縱火罪行，對參與賭博的人又敲響了一下警鐘。十賭九輸，一旦沾染賭博吸毒等惡習，將陷入萬劫不復地步，這也就能解釋為何戀愛兩年、結婚僅三個月，嚴某就犯下如此滔天罪行。