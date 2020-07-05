湖北清零後 增「外地返城」無症狀患者 網友：北京來的

60歲已婚的老金（化名）透過微信認識劉姓女子，兩人相見恨晚發展婚外情，沒多久劉女稱懷孕生子，老金苦惱之餘，再認識並愛上了自稱劉女閨蜜的蔣姓女子，熱戀兩名女子4年讓老金總計花了百餘萬人民幣，最後才發現自己竟中了「美女蛇」連環套，兩位「女友」還都是男兒身。

2020-07-05 14:26