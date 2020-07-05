重慶洪水穿過3樓成瀑布 張家界傳小學生上課被沖走

中國6月以來多地暴雨不斷，氣象單位連33天發布暴雨預警。有媒體貼出影片，只見豪雨引發的洪水穿過民宅後奪窗而出，有如瀑布般傾瀉而下。

來源：聯合新聞網

綜合媒體報導，重慶市1日至2日降下中雨至大雨，部分地區出現暴雨到大暴雨引發洪災。這段影片攝於重慶市綦江區三江鎮雷神店附近的一排民宅，洪水直接穿過一棟三層民宅後穿窗而出、形成瀑布傾洩而下，據指受影響的7戶居民已全數撤離。

根據重慶官方發布訊息，此次強降雨導致6萬多人受災，死亡與失蹤各1人，2035人被緊急轉移。

新華社3日指出，各地面臨降雨總量多、局部強度大等情況。儘管大江大河汛情總體平穩，中小河流洪水量卻極大，且頻頻爆發的山洪引發各類險情與人員傷亡，部分地區洪澇災害嚴重。

此外，三峽大壩更為挺過「長江一號洪水」，上周四起24小時開閘洩洪，中下游隨即受災，湖南張家界慈利縣便傳有小學生在上課時遭洪水沖走。從民眾拍下現場影片可見，跑出教室外的孩子渾身爛泥，驚恐哭喊。但當局隨後否認有學生被沖走，強調雖遭洪水但無人員傷亡。