老天保佑…臨盆遭洪水圍困 雲南婦躺輪胎漂浮產子

中國各地暴雨不斷，造成連日水災，雲南鎮雄日前有一位臨盆的產婦在送醫途中被洪水圍困，醫師和鄰居只能緊急用輪胎當床，讓產婦在水上產下嬰兒，所幸最後母子均安。

來源：YouTube

據央視報導，臨河而建的鎮雄縣伍德鎮上月30日受暴雨侵襲，洪水漫過河堤，淹沒公路並湧入房屋，鎮上「一片汪洋」，積水最深達到了三米，交通電力網絡中斷。

鎮上一名產婦出現疤痕子宮、胎膜早破等高危現象，急需從鎮上的衛生院轉運到縣城救治。但由於道路積水嚴重，從縣城趕來的救護車無法抵達衛生院，只能停留在不到一公里外的大橋旁。

為了將產婦轉移到救護車上，在沒有船的情況下，有人提議用輪胎轉運，巡邏隊隊員和熱心群眾把擔架綁在1.5米寬的輪胎內膽上，讓產婦能夠平躺，然後在水中推行，醫生也在一旁監察產婦狀況。

雖然衛生院到救護車的距離不遠，但眾人在洪水中寸步難行，推了20多分鐘才行進了500米。洪水一度淹沒在水中推行的人，大家只能一邊遊一邊推。晚上7時左右，產婦在水上轉運過程中出現了分娩跡象，隨同醫生立即幫她接生。