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擺脫官宣爭議？孔子學院總部疑改名
孔子學院近年在海外頻繁引發爭議，中國社交媒體近日流傳一份據稱是中國教育部下發的文件顯示，孔子學院總部正式改名為「教育部中外語言交流中心」，不再對外使用「國家漢辦」（HANBAN）的名稱。惟消息尚未獲官方證實。
香港01報導，這份文件稱，為進一步做好中外語言交流合作工作，根據中央編辦批覆，經教育部黨組研究決定，將孔子學院總部更名為教育部中外語言交流合作中心，不再對外使用「國家漢辦」名稱。
文件還稱，該中心的主要職責是：承擔參與制定和實施國際中文教育總體戰略和系列國家標準，建設、管理國際中文教育資源體系，運行國際中文教育項目，開展相關國際交流合作等。
公開資料顯示，孔子學院是一個非營利性組織，其宗旨是增進世界人民對中國語言和文化的了解，發展中國與外國的友好關係等。近年來，西方多國指稱孔子學院在傳授漢語的同時，還灌輸有利中國的意識形態，藉此影響對中國的評價，為中國政府提供了政治宣傳的平台。在美國、澳洲、歐洲近年均有孔子學院被關閉。
另據觀察者網報導，雖然官方說法仍未出爐，但孔子學院總部/國家漢辦官網6月25日〈2020年線上全美中文大會順利開幕〉一文中可見，國家漢辦黨委書記、副主任馬箭飛，已首次以「中國教育部中外語言交流合作中心主任」的新身分亮相。
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