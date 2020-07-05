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中國疾控中心：新型豬流感沒有即刻威脅

中央社 / 台北5日電
中國大陸發現新型豬流感。圖／聯合報系資料照片
中國大陸發現新型豬流感。圖／聯合報系資料照片

中國研究人員發現一種新型豬流感，並稱若突變可能人傳人，引起討論。中國疾控中心3日對此表示，綜合分析後認為，新型豬流感病毒並沒有增加流感大流行的風險，沒有即刻的公共衛生威脅。

北京日報報導，美國「國家科學院學報」（PNAS）6月底刊登中國疾病預防中心科學家所做的研究，在中國豬隻體內發現新型豬流感G4。G4是從2009年大流行的H1N1病毒株基因演變而來，且這種新型豬流感已變得對人體更具傳染力，有必要加以密切關注，以免演變為「大流行的病毒」。

中國疾控中心近日結合論文研究結果、前期研究基礎和中國流感監測數據綜合分析表示，G4病毒能結合人類流感病毒受體、能夠在雪貂間通過飛沫傳播，包括G4病毒在內的EA-H1N1豬流感病毒偶可感染人類，但尚不具備有效人傳人的能力。

報導說，早在1979年，科學家從比利時的豬群中首次分離到歐亞類禽H1N1豬流感病毒，是目前在豬群中流行的優勢毒株，尚未發現其在人與人之間直接有效傳播的證據。

中國動物部門的監測研究結果發現，EA-H1N1豬流感病毒已在中國豬群中持續流行數年，自2009年後，豬群中原本流行的EA-H1N1病毒與造成2009年大流行的甲型H1N1流感病毒不斷進行重配，產生了多種基因並持續進化，其中就包括了論文中的G4病毒。

2016年以來，G4病毒逐漸成為中國豬群中的優勢病毒。

中國自2010年起在流感監測網絡（平均每年檢測標本超過40萬份）中總共發現13例由EA-H1N1豬流感病毒引起的人感染病例，其中3例為G4病毒感染病例。包括G4病毒在內的EA-H1N1豬流感病毒偶可感染人類，但尚不具備有效人傳人的能力。

不過，報導說，動物模型實驗和體外實驗研究病毒的傳播力和致病力，對於評價其潛在的流感大流行風險具有一定的參考價值，但不能簡單、直接地等同於該病毒在人群中的傳播力和致病力。

報導表示，甲型流感病毒宿主範圍廣，容易發生基因重配和突變，導致流感大流行的發生。但目前人類的技術手段尚不能預測，新型流感病毒何時、從何地開始、以何種形式引發流感大流行。

流感病毒 基因 北京

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