影／貴州深山傳出「龍叫」聲 眾人聞訊湧入小鎮尋龍

據貴陽晚報3日報導，6月底以來，位於貴州西北部的威寧縣秀水鎮一處山坡就不時傳出奇怪聲響。幾經傳播後，威寧山中有「龍叫」聲的傳聞就不脛而走，每天都吸引成千上百人前來這座偏遠山城「尋龍」，甚至有人開車奔波了近500公里，只為一聽「龍叫」聲。

報導稱，6月20日左右，秀水鎮堅強村村民馬眾群在村莊後山埡口的玉米裡幹活時，地裡突然傳來沈悶的「嗡嗡」聲。聲音時斷時續，有時會連續傳來多聲，間隔並不長。

馬眾群過去從未在農地裡聽過這種怪聲，納悶幾天後，他將這事告訴了其他村民，好奇的村民們開始上山一窺究竟。

隨後不久，網路上就開始流傳一些訊息和影片，繪聲繪影地聲稱，貴州深山有「虎嘯龍吟」聲。有人認為，這可能是風力發電產生的聲音，還有人擔心這會不會是地震即將來襲的前兆。

隨著各種謠言甚囂塵上，貴陽日報報導，每天都有上千人跑到秀水鎮「尋龍」，當地政府不得不設立關卡，將大量湧入的外地人車勸返。

為儘快查明秀水鎮不明聲源究竟為何，威寧縣政府特別邀請貴州省野生動植物管理站站長冉景丞親赴現場調查。根據多日來當地民眾現場錄製的聲音以及目擊者描述，加上現場對不明聲源進行採樣、分析和比對後，冉景丞初步認定，不明聲源應該是貴州一種夏候鳥：「黃腳三趾鶉」發出的。

報導稱，黃腳三趾鶉為小型鳥類，外形似鵪鶉，在繁育期啼叫時聲音悠長沈悶，類似牛叫聲。黃腳三趾鶉在中國分布較廣，貴州省為其主要分布區域之一。

鳥叫竟被當龍吟，威寧縣公安局3日也宣布，經公安機關查明，有數人為博取關注、提高個人網絡知名度，將事發地視頻杜撰添加所謂「龍叫」、「狼嚎」等恐怖音效，甚至以「秀水鬼叫」、「 叫得我都不敢聽了」等文字內容上傳影音平台，混淆視聽、誤導群眾，在社會上造成了極壞影響。

當中兩人遭公安機關給予行政拘留6日、10日處罰，一人因情節輕微被給予教育訓誡，其餘人員違法情況仍在進一步核查中。