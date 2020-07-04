影／重慶連日暴雨！洪水穿過三樓民宅成瀑布

中國大陸6月以來多地暴雨不斷，氣象單位連33日發布暴雨預警。陸媒近日就貼出影片，只見豪雨引發的洪水穿過民宅後奪窗而出，有如瀑布般傾瀉而下。

陸媒報導，重慶市1日至2日降下中雨至大雨，部分地區出現暴雨到大暴雨引發洪災。這段影片攝於重慶市綦江區三江鎮雷神店附近的一排民宅，洪水直接穿過一棟三層民宅後穿窗而出、形成瀑布傾洩而下，據指受影響的7戶居民已全數撤離。

根據重慶官方發布訊息，此次強降雨導致6萬多人受災，死亡與失蹤各1人，2035人被緊急轉移。

新華社3日指出，大陸各地面臨降雨總量多、局部強度大等情況。儘管大江大河汛情總體平穩，中小河流洪水量卻極大，且頻頻爆發的山洪引發各類險情與人員傷亡，部分地區洪澇災害嚴重。