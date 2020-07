北京逃難潮將現？首都機場開放離京 機票搜索漲5倍

北京市政府昨宣布,4日0時起北京市低風險地區人員出京不再要求持有核酸檢測陰性證明。消息發布後30分鐘內,同程旅行大數據監測顯示,北京出港航班的搜索量出現大幅增長,與前一日同一時間段相比增長了500%。

根據首都機場公告,4日0時起所有旅客須展示北京健康寶「未見異常」的健康碼並通過體溫檢測後方可進入航站樓,滿足以下兩個條件可離京:一、目的地政府防控要求;二、北京健康寶健康碼「未見異常」。

據同程旅行大數據監測,北京出港航班搜索量較高的航線主要有北京至三亞、北京至麗江、北京至大理等。此外,相關目的地的未來兩周入住酒店的搜索量也有顯著上升,漲幅達到近350%。

據北京青年報報導,北京市第140場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會昨天公布,截至7月2日24時,累計完成核酸檢測採樣1041.4萬,全市確診病例331例,172例是核酸篩查發現的。

此外,截至6月28日,完成對餐飲、商超、快遞、外賣、社會福利機構、醫療衛生機構、社區防控一線工作人員、銀行櫃檯人員、交通運輸、美容美髮等各類行業人員,以及確定中高風險街道鄉鎮和重點地區常住人口的採樣檢測任務,共檢測749.4萬人。

秦川團隊研究:染疫後不會再感染

另據澎湃新聞報導,中國醫學科學院醫學動物實驗研究所秦川團隊研究發現,原發性新冠病毒感染可防止隨後再感染。研究團隊認為,研究結果表明,初次新冠感染可以保護後續暴露,這對疾病的預後有參考價值,並對疫苗設計有重要意義;更重要的是,目前出院患者的「復陽」不可能是由於再感染所致,可能是由於此前檢測時的「假陰性」等原因。

該研究團隊來自中國醫學科學院醫學動物實驗研究所及北京首都醫科大學附屬北京安貞醫院放射科,通訊作者為中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川,2日刊發在國際期刊《科學》(Science)上,題為「Primary exposure to SARS-CoV-2 protects against reinfection in rhesus macaques」,該研究使用了感染新冠病毒的恒河猴模型。

團隊發現,在初次新冠感染的早期恢復階段,用相同的新冠病毒株再次進行感染的恒河猴沒有顯示出可檢測的病毒傳播、病毒性疾病的臨床表現或組織的病理學變化。研究人員對恒河猴原發感染和再感染之間的體液和細胞免疫進行比較,發現中和抗體和免疫反應顯著增強。