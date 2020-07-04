接送醫護還送餐 「快遞小哥」上聯合國青年榜

聯合國秘書長青年特使發布的最新一期「全球青年抗疫榜樣」中，第24屆中國青年五四獎章獲得者、武漢快遞小哥汪勇上榜。

綜合媒體報導，今年35歲的汪勇，自春節開始、也就是疫情最嚴重的時候，和他的車隊義務接送武漢金銀潭醫院職工上下班、帶領其他志願者保障金銀潭醫院職工就餐、出行等問題，感動無數網友。

汪勇還參與建立了餐食供配體系，自籌資金為醫護人員提供泡麵和水，動員餐館為醫護人員和出租車司機供餐，推動建立了免費配餐的應急備用網絡，解決了7800名醫護人員和抗疫一線人員1.5萬份餐食的供配問題。

會想為醫護人員供餐，汪勇說是看到小護士在朋友圈裡說了句「好想吃大米飯啊」，於是花了兩天時間去尋找餐廳，幫醫護人員準備了一頓飯。 從除夕開始的20 多天裡，汪勇穿梭在武漢的大街小巷，除了接送醫護人員上下班，也替他們跑腿買各種日用品。

汪勇說，他接送的這些，可都是能救命的人啊，就算他倒下了，節省下來的時間也能多救不少人吧，「怎麼算我都是賺的。」

據報導，汪勇說，他也打過退堂鼓，本來想的是防護都做好，感染的機率可能並不高，但第一天送完之後，發現並沒有防護物資，可能連口罩都不能滿足。

不過，接送的醫護人員為了感謝汪勇的義行，就會給幾個口罩，汪勇想這些醫護原本戴4個小時就應該換的口罩，要用上6個小時，就為了給他摳出一個，他非常感動，進而堅持下去。