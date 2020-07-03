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海南父縱火挾持6歲兒 消防員飛撲「擋刀救娃」

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

「一名男子拿著砍刀挾持一名男童，砍刀時不時揮向男童後腦勺，讓人驚心……。」消防員挺身搶救男童，所戴頭盔被砍三刀，可見當時多危險……。

央視新聞報導，7月1日上午，海南洋浦經濟開發區一名曾有精神病史的46歲男子，由於家庭矛盾受刺激後，手持砍刀將家具砍壞，將衣服被褥點燃，並劫持自己6歲的兒子到一樓入口處焚燒電動車。

據報導，洋浦經濟開發區消防救援支隊接到報警後，迅速調派4輛消防車20名消防指戰員趕赴現場，並聯繫110民警到場協助處置。當時電動車燃燒產生的大量濃煙向上蔓延，樓上居民無法疏散，加上男子挾持小孩阻止，消防員無法靠近滅火，情況萬分危急。現場指揮員分析研判後，命令搜救組利用6米拉梯繞過電動車燃燒的入口進入樓內，成功將18名被困人員疏散到安全地帶。

時間一分一秒過去，男子一隻手拿著砍刀，一隻手抓著小孩來回走動，並用刀亂砍身旁的電動車坐墊，還時不時在小孩頭上比畫著砍刀，小孩的安危時刻牽動著現場的消防員、民警和群眾。

對峙一會後，就在該男子準備將一輛電動車推向燃燒點之機，不遠處的消防員農國切當機立斷，飛身過去解救男童。就在此時，男子發現後丟下電動車，迅速奔過來並揮刀向農國切頭部砍去，農國切奮不顧身用力將其撲倒，隨後，在場的消防員、公安民警一擁而上將男子制服，成功將男童解救。

制服持刀男子救下男童後，被砍消防員農國切並沒有停下救援的腳步，多次深入濃煙瀰漫的樓內疏散被困群眾，抱出被困小女孩。「現在想想還是有點後怕，但不後悔。當時的情形不容我多想，當看到他放開小孩去推車的瞬間，我本能地跑過去想救那小孩，沒有想到該男子反應很快，轉身跑來就向我頭上亂砍，共砍了三刀，所幸戴著頭盔才沒有受傷。」

消防員 制服

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