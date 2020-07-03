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大陸南方暴雨暫歇 三峽大壩挺過今年長江第1號洪水

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
受持續降雨影響，昆明市區2日多地路面出現積水。（中新社）
受持續降雨影響，昆明市區2日多地路面出現積水。（中新社）

大陸中央氣象台連續31天暴雨預警，3日終於暫時終止。而面對2日上午形成的長江2020年第1號洪水，長江三峽集團有限公司微信公眾號2日晚間也宣布，「三峽水庫有效攔蓄長江2020年第1號洪水」。

不過，連日降下豪大雨已經造成大陸多地傳出災情。根據央視新聞報導，雲南昭通6月29日夜間至6月30日普降暴雨，部分地區甚至出現大暴雨。截至2日，該輪暴雨已致鎮雄、彜良等8個縣（市）區遭受洪澇災害，導致3人死亡、1人失蹤，9萬多人不同程度受災。

另，玉米、土豆、烤煙等農作物受災面積達3,871公頃，因災倒塌房屋17戶90間，嚴重損壞10戶59間，一般損壞68戶90間。電力、水利、交通、通信等基礎設施也受到不同程度受損，因災造成直接經濟損失達人民幣約2,573萬元。

至於災情慘重的四川省冕寧縣2日晚間再次通報，截至2日17時，在搜救過程中再發現2名失聯人員遇難，累計冕寧縣因6月26日特大暴雨災害已造成16人不幸罹難、6人失聯。

上海雖未傳出重大災情，但6月30天裡卻下了23天的雨，雨天日數之多已追平110年前1909年所創下的歷史紀錄，成為上海氣象史上最陰雨寡照的6月。

上海氣象部門預估，受梅雨帶影響，3日至5日上海每天還是會有陣雨或雷雨。其中，5日前後的降雨將會較為明顯。

根據大陸中央氣象台3日最新氣象預報，4日起，大陸西南地區東部、江漢、江淮、江南北部等地將再出現新一輪強降雨，預計未來三天上述部分地區有大到暴雨，局部地區大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣。

另，未來三天，中國華北、東北地區等地也會有陣雨或雷陣雨，部分地區有中雨，局部地區大雨，並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

圖為長江重慶段水位2日持續上漲，江邊則堆積不少的漂浮物。（中新社）
圖為長江重慶段水位2日持續上漲，江邊則堆積不少的漂浮物。（中新社）

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