山東強推「合村併居」脅迫拆房 多名地方官員遭懲處

山東省強推「合村併居」引發廣泛民怨與專家重批後，據報導，濱州市惠民縣因為推行該政策存在形式主義、官僚主義突出問題，多名官員近日遭到懲處，還有人因此丟官。

所謂「合村併居」就是拆除農民住房、合併原有村莊，建立新型農村社區，讓農民集中住進樓房。

山東近期強推「合村併居」，脅迫大多是老弱窮困的農民同意拆除老家，搬去集中樓房，導致許多人陷入流離失所、揹債甚至不能農作維生等困境，遭到多名專家重批是一場「人禍」。

其中，惠民縣被爆以各種手段脅迫農民拆遷，引發輿論一面倒痛批。

輿論發酵後，人民日報6月24日發文砲轟山東「一些地方領導幹部」出手急、簡單粗暴，不顧民眾感受，把好事辦成怨聲載道的蠢事。

齊魯網報導，麻店鎮黨委書記丁安玉對上述問題負有直接責任遭到免職；惠民縣住房和城鄉建設局長張永山對麻店鎮整改工作督導落實不力，遭到黨內警告處分；惠民縣政府兩名副縣長高立珂、吳表輝，也被批評教育並責令作出深刻檢查。