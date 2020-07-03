山東一校長偽造檔案 兒子11歲起就頂他人公職還領薪

山東菏澤一校長之子被指偽造檔案冒名參加工作，且11歲開始就領著國家工資一事引發熱議，消息曝光後，冒名者已被「除名」開除公職，其父親也已被免去校長職務，並受到黨紀處分。

觀察者網報導，自稱當事人的張健在社交媒體上爆料稱：1997年自己退伍回到入伍所在地，1999年被分配到了牡丹區林業局，結果沒想到，對方一直不讓他去上班，直到2005年才由林業局介紹信分配到牡丹區沙土鎮林業站。

經人打聽後張健卻得知，自己沒上班的幾年間「工資和保險一直正常發放」，這讓他更納悶了。

張健表示，2014年11月，他查到有個和自己同名、同姓、同身分證號的人在菏澤市牡丹區安全生產監督管理局上班，才知道在1999年自己被當時只有11歲名叫邱之豪的人冒名頂替，對方從當時起就一直拿著國家工資。隨後，自己多方尋求說法，都不滿意。

從其發布的圖片來看，同樣一張照片，「邱之豪」搖身一變成為了「張健」。

新京報報導，牡丹區應急管理表示，冒名者邱之豪已因謀取不正當崗位被「除名」開除公職。另外，其父親也已被免去校長職務，並受到黨紀處分。