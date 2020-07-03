中國教育部：冒名頂替大學新生 取消入學資格

山東接連傳出冒名頂替上大學事件，引起網友嘩然。中國教育部2日發文要求，以最高標準、最嚴舉措，全力以赴做好2020年高考工作，對新生開展入學複查，對弄虛作假、考試舞弊，騙取加分資格或企圖冒名頂替的新生，將取消其入學資格並嚴肅處理。

根據中國教育部網站，今年全國高考報名人數達1071萬，比去年增加40萬。面對疫情防控常態化等特殊形勢，教育部門會同國家教育統一考試工作部際聯席會議成員單位以最高標準、最嚴舉措，嚴格做好高考防疫、考試安全、考生服務、招生錄取等各項工作，確保實現「平安高考」「陽光高考」「公平高考」。

教育部稱，今年各地將進一步加強考點入場管理，積極採取多種檢測手段，防止高科技作弊工具進入考場；採取多證核對、人機比對等措施嚴防替考。同時，嚴格遴選考務工作人員，嚴格執行考務規定，及時發現和處置考場舞弊行為。

同時將加大對違規招生的監督檢查力度，堅持發現一起、查處一起、零容忍。認真開展新生入學複查，對弄虛作假、考試舞弊，騙取加分資格或企圖冒名頂替的新生，堅決取消其入學資格並嚴肅處理；報到入學的取消其學籍，不予新生學籍電子註冊；同時配合公安、紀檢監察等部門一查到底，依法依紀追究有關人員的責任。

面對將於疫情下登場的高考，教育部會同國家生健康委指導各地結合實際，制定高考組考防疫工作方案和實施辦法，大陸各地已提前14天對考生和考務人員進行日常體溫測量和身體健康狀況監測，並將對所有進入考點人員進行體溫測量，37.3℃以下方可進入考點。

此外，也將按照防疫要求，對考場布置、生消毒、降溫通風等做出安排部署。考中出現發熱、咳嗽考生，將按照既定程序轉移至備用隔離考場。每天考試結束後，各考點還將對考場做一次預防性消毒。