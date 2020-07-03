中老鐵路元江雙線特大橋 合龍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著最後一片橋面板精準落入預定位置，由中鐵四局集團承建，世界上跨度最大的上承式連續鋼桁梁鐵路橋—中老鐵路元江雙線特大橋1日合龍。　

中新社報導，元江雙線特大橋位於雲南省元江縣境內，大橋全長832.2米，有4個橋墩2個橋台，其中最高的3號橋墩高達154米，相當於54層樓房的高度，位居該類橋梁世界第一。同時，大橋主橋採用變桁高上承式連續鋼桁梁結構，249米的主跨也創同類型橋梁世界第一。　　

大橋橋面到江面高差237米，兩側峽谷坡度達70度，施工場地狹窄、交通不便，大橋的設計施工技術國內外可借鑑先例不多。全橋只能由56個節間進行接續拼裝，對精準合龍提出了極高要求。　　

「風速最大超過40米每秒，晝夜溫差也很大，為避免鋼桁梁合龍受大風和溫度的影響，做好橋梁線形控制是關鍵所在」。中鐵四局玉磨鐵路四分部總工程師謝露說。為滿足鋼桁梁線形調整需要，他們建立了一套監控量測系統，運用全站儀、GPS設備觀測線形變化，在桿件上安裝應變片和糾偏裝置，利用墩頂縱橫移糾偏裝置和溫度調整法，分步驟調整合龍口縱向偏差，從而確保主跨精確合龍。

作為泛亞鐵路中線的重要組成部分，中老鐵路是主動融入和服一帶一路倡議，推進中國與周邊國家互聯互通的重要基礎設施。全線建成通車後，中國昆明至老撾萬象有望實現夕發朝至。

一帶一路 和服

延伸閱讀

滬蘇通鐵路開通 南通-上海1小時

虎尾溪新橋命名票選 「雲禾大橋」獲最高票

新虎尾溪大橋命名票選出爐 將邀投票人參加通車

新竹內灣大橋4高中生戲水遇漩渦 2人送醫不治

相關新聞

今年第一號 長江發洪水警報

受連日降雨影響，今年長江第一號洪水昨天在長江上游形成，預計本輪洪水洪峰將達到每秒五萬三千立方公尺。

中老鐵路元江雙線特大橋 合龍

隨著最後一片橋面板精準落入預定位置，由中鐵四局集團承建，世界上跨度最大的上承式連續鋼桁梁鐵路橋—中老鐵路元江雙線特大橋1...

中國官方：長江年度第一號洪水形成 近三峽大壩

受豪雨影響，中國水利部今天宣布，今年長江「第1號洪水」在上游形成，並使三峽水庫入庫流量激增到每秒5.3萬立方公尺，接近洪...

醉駕闖紅燈撞死人 高跟鞋女竟微笑酒測

廣東潮州一名女司機穿高跟鞋、酒駕、闖紅燈與一摩托車相撞，導致摩托車女騎士死亡。事故發生後，女司機居然微笑接受酒精檢測，新聞傳出引發眾怒。警方日前通報，女司機已被刑拘。

三亞酒店濫捕保育貝 演員陳學冬舉報

有網友在網上舉報稱，海南三亞的潛水教練帶遊客在海裡捕捉國家保護動物硨磲。隔天，演員陳學冬轉發貼文，並爆料自己在三亞原本要去潛水打撈海底垃圾，卻遭到業者阻撓。他呼籲警方嚴查此非法捕撈國家保護動物一事，引發網友關注。三亞警方表示，正在對線索進行核查，並進行全面摸排。

為彩禮重複嫁 湘女竟擁五夫

近日，湖南張家界慈利縣人民法院雲開庭審理了一起重婚、詐騙案，被告童某某為了彩禮不停結婚， 甚至同時擁有五個丈夫，一審被判處有期徒刑三年六個月，並處罰金1萬元（人民幣，下同）。

買不起房被甩 他殺前女友焚屍

南京市中級人民法院近日審理一起殺人焚屍案，兇嫌劉超與被害人張佳曾是一對戀人，因劉超買不起房致兩人分手，張佳找到「拆二代」新對象，並論及婚嫁，劉超憤而持刀殺前女友並焚屍，檢方以故意殺人罪、放火罪為由對劉超提起公訴，而張佳的父母也提起刑事附帶民事訴訟。

預支8萬彩禮救父 女研究生被男友拉黑5年情斷

陝西梁姓女研究生的父親突發腦出血，因付不出醫藥費，她向相愛五年的男友提結婚，想預支8萬（人民幣，下同，約1.1萬美元）彩禮錢救父，沒想到卻被男友拉黑，讓梁女崩潰。梁父日前已出院，原因是「沒錢無法繼續治療」。網友熱議此事，有人覺得「這男的太不爺們」；也有人認為 ，從男方家人角度，無可厚非。

成都理工32歲教師 在美染新冠去世

成都理工大學能源學院教師、ASU（亞利桑那州立大學）訪問學者鄧勇因為在美國感染新冠病毒不幸逝世。

長江2020年第1號洪水來襲 中下游拉響警報

據新華社報導，受強降雨影響，長江上游幹流、烏江及三峽區間來水明顯增加，2日10時三峽水庫入庫流量達每秒5萬立方公尺。根據大陸全國主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準，長江水利委員會宣告：「長江2020年第1號洪水」已經在長江上游形成。

福建省長唐登傑辭職 副省長王寧代理

福建省第十三屆人大常委會第二十次會議今（2）日在福州召開。會議通過接受唐登傑辭去福建省省長，並決定任命王寧為福建省副省長，代理省長職務。

陸水利部稱防汛關鍵期將至 大陸304條河流水位超警

受到降雨影響，中國大陸多條河流近段時間持續出現超警戒水位。今年已有304條河流發生超警戒以上洪水。

熱門新聞

港版國安法生效…80國同一天表態 展現三大現實

陸委會證實：東南衛視駐台記者違規 要求3日離境

長江2020年第1號洪水來襲 中下游拉響警報

英國放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

若北京對美人用港版國安法 拜登：我當總統祭經濟制裁

刺傷港警欲連夜潛逃 嫌犯遭親友舉報在機場被捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。