中老鐵路元江雙線特大橋 合龍

隨著最後一片橋面板精準落入預定位置，由中鐵四局集團承建，世界上跨度最大的上承式連續鋼桁梁鐵路橋—中老鐵路元江雙線特大橋1日合龍。

中新社報導，元江雙線特大橋位於雲南省元江縣境內，大橋全長832.2米，有4個橋墩2個橋台，其中最高的3號橋墩高達154米，相當於54層樓房的高度，位居該類橋梁世界第一。同時，大橋主橋採用變桁高上承式連續鋼桁梁結構，249米的主跨也創同類型橋梁世界第一。

大橋橋面到江面高差237米，兩側峽谷坡度達70度，施工場地狹窄、交通不便，大橋的設計施工技術國內外可借鑑先例不多。全橋只能由56個節間進行接續拼裝，對精準合龍提出了極高要求。

「風速最大超過40米每秒，晝夜溫差也很大，為避免鋼桁梁合龍受大風和溫度的影響，做好橋梁線形控制是關鍵所在」。中鐵四局玉磨鐵路四分部總工程師謝露說。為滿足鋼桁梁線形調整需要，他們建立了一套監控量測系統，運用全站儀、GPS設備觀測線形變化，在桿件上安裝應變片和糾偏裝置，利用墩頂縱橫移糾偏裝置和溫度調整法，分步驟調整合龍口縱向偏差，從而確保主跨精確合龍。

作為泛亞鐵路中線的重要組成部分，中老鐵路是主動融入和服務一帶一路倡議，推進中國與周邊國家互聯互通的重要基礎設施。全線建成通車後，中國昆明至老撾萬象有望實現夕發朝至。