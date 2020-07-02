最强降雨來臨 北京海澱昌平門頭溝發豪雨藍色預警
新京報報導，北京海澱、昌平和門頭溝等區現時發佈豪雨藍色預警信號，這場北京入汛以來最强降雨從西部和北部地方拉開序幕。
預計當前至3日11時，上述地區將出現短時雨强超過30毫米的强降水，强降水易誘發地質災害等次生災害，低窪地區可能出現積水。
根據最新氣象預報，北京市三日夜間至四日中午將有明顯降雨過程。市水務局負責官員表示，根據市氣象台預報，北京市將出現入汛以來最明顯降雨過程，總體雨量中雨，局地豪雨，豪雨點主要分佈在西部、北部淺山區，單點最大120毫米以上。
結合前期降雨情况，市水務局與市氣象局聯合發佈山洪災害風險預警，預計，北京市房山、門頭溝、昌平、延慶、懷柔、密雲局地山洪災害風險較高。
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