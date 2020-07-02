最强降雨來臨 北京海澱昌平門頭溝發豪雨藍色預警

南京市中級人民法院近日審理一起殺人焚屍案，兇嫌劉超與被害人張佳曾是一對戀人，因劉超買不起房致兩人分手，張佳找到「拆二代」新對象，並論及婚嫁，劉超憤而持刀殺前女友並焚屍，檢方以故意殺人罪、放火罪為由對劉超提起公訴，而張佳的父母也提起刑事附帶民事訴訟。

2020-07-02 17:37