醉駕闖紅燈撞死人 高跟鞋女竟微笑酒測
來源：YouTube
廣東潮州一名女司機穿高跟鞋、酒駕、闖紅燈與一摩托車相撞，導致摩托車女騎士死亡。事故發生後，女司機居然微笑接受酒精檢測，新聞傳出引發眾怒。警方日前通報，女司機已被刑拘。
綜合媒體報導，龍姓女司機駕駛一輛紅色轎車與摩托車相撞，摩托車被捲入轎車車底，摩托車騎士在附近倒地不起，不治死亡。
經交警部門現場勘查和調查，初步認定小轎車女司機存在醉駕、闖紅燈及穿高跟鞋駕車等違法行為。但令人髮指的是，龍女接受酒精檢測，竟然帶著一臉笑意，對於剛剛撞死人渾然沒有慚愧。
警方表示，小轎車駕駛員龍某涉嫌交通肇事罪被潮安警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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