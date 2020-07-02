三亞酒店濫捕保育貝 演員陳學冬舉報

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有網友在網上舉報稱，海南三亞的潛水教練帶遊客在海裡捕捉國家保護動物硨磲。隔天，演員陳學冬轉發貼文，並爆料自己在三亞原本要去潛水打撈海底垃圾，卻遭到業者阻撓。他呼籲警方嚴查此非法捕撈國家保護動物一事，引發網友關注。三亞警方表示，正在對線索進行核查，並進行全面摸排。

紅星新聞報導，有網友貼文指出，在三亞太陽灣的一間酒店，遊客入住期間，浮潛教練會捕捉「美人蚌」（學名「硨磲」）和海參送給遊客，將美人蚌和海參帶到餐廳，但酒店不給加工。另一則視頻則顯示，有遊客在入住該酒店期間，有食用「美人蚌」的行為。

陳學冬則轉發爆料微博截圖稱，6月抵達三亞，有10名海洋保育潛水員相約去太陽灣「打撈海洋垃圾」，在水底，有潛水員看見幾處巨大漁網，威脅到海洋生物和潛水員的安全。陳學冬稱，自己曾就清理這些海洋垃圾與相關工作人員溝通，但遭到拒絕。他喊話，「請有關部門嚴查太陽灣捕撈國家一級二級動物硨磲」。

據了解，硨磲是軟體動物門雙殼綱的海洋動物，共有一科二屬九種，是海洋中最大的雙殼貝類，被稱為「貝王」，最大體長可達1米以上，重量達到300公斤以上。其中，庫氏硨磲是國家一級重點保護野生動物。

三亞市農業農村局漁政監督科工作人員表示，「硨磲屬於國家二級保護動物，是不允許人為捕撈的，要捕捉必須要辦理捕撈證，而且要用於科研才行，目前還尚未辦理過捕撈證」。

遭舉報的酒店表示，提供的所有服務「都嚴格遵守國家法律政策」，目前正密切配合警方調查，「目前還沒有定論」。