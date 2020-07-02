為彩禮重複嫁 湘女竟擁五夫
近日，湖南張家界慈利縣人民法院雲開庭審理了一起重婚、詐騙案，被告童某某為了彩禮不停結婚， 甚至同時擁有五個丈夫，一審被判處有期徒刑三年六個月，並處罰金1萬元（人民幣，下同）。
湖北經視報導，2009年，童某某與江蘇省新沂市劉一（文中人名均為化名）登記結婚，因感情不和，兩人於2011年2月離婚。
2012年5月，童某通過網路與江蘇省阜寧縣的許二結識。數月後，兩人便登記結婚，結婚時，許二支付了彩禮8300元。隔年3月，童某又通過網路認識了江蘇省新沂市的何三。一年後，在未與許二解除婚姻關係的情況下，童某拿著與劉一的離婚證書，又和何三登記結婚，還生育了一子。
2016年到2018年，她又通過網路分別認識了安徽省溪縣的費四、河北省衡水市阜城縣的呂五、湖南省慈利縣的鄒六，用同樣的辦法登記結婚，收取1至數萬元彩禮，均用於歸還賭債，並於結婚幾天就藉機離開。
2019年7月，因受害人鄒六報警，湖南省慈利縣公安局決定立案偵查，並在當年8月18日在鄭州市火車站候車廳抓獲童某某。
慈利縣人民法院表示，被告人童某某以登記結婚為由詐騙他人財物，行為已構成詐騙罪，童某某有配偶而又與他人多次登記結婚，其行為已構成重婚罪，兩項罪名成立。
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